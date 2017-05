La lombalgie : un nouveau dispositif pour soulager la douleur La lombalgie est l’affection du dos la plus courante au monde. Plus de 80 % de la population a déjà souffert ou souffrira de ces douleurs dont la prévalence ne cesse de croître. Dans ce contexte, la société Mainstay Medical a mis au point au nouveau dispositif, le ReActiv8 qui permet de soulager la douleur. Explications.

L’une des causes principales de la lombalgie chronique est l’affaiblissement du contrôle des muscles multifides. Or, ces muscles jouent un rôle clé dans la stabilisation de la colonne lombaire. Sans stabilisation correcte ou contrôle adéquat, la colonne lombaire peut « glisser » en dehors de son axe normal et entraîner l’apparition de douleurs chroniques.



Face aux résultats variables des traitements actuels, la société allemande Mainstay Medical a donc mis au point un dispositif médical qui permet de résorber définitivement la lombalgie chronique et de soulager les patients.



Plus concrètement, ce dispositif médical est implanté juste sous la peau par le biais d’une petite opération chirurgicale bénigne (moins d’une heure). Il délivre ensuite –grâce à une télécommande sans fil- une stimulation électrique régulière aux nerfs du bas du dos sur un court intervalle de temps ; cela permet de contracter les muscles du bas du dos et de les réhabituer à travailler pour in fine, soulager la douleur.



ReActiv8 se compose de deux électrodes que l’on dispose de part et d’autre de la colonne lombaire, reliées à un petit générateur d’impulsions électriques alimenté par batterie. Les impulsions générées par ce dispositif sont délivrées aux nerfs par les électrodes afin de déclencher des contractions musculaires. Pour un effet optimal, le dispositif est utilisé deux fois par jour pour des séances de 30 minutes.



Un dispositif externe, connecté sans fil à l’implant, permet de personnaliser la stimulation en fonction de l’utilisateur et d’afficher les informations de diagnostic automatiquement collectées et enregistrées dans le générateur d’impulsions électriques.



A ce jour, affirme le fabricant, « le dispositif a démontré une efficacité clinique positive au travers d’un essai clinique incluant 47 patients et est actuellement en cours de test dans un second essai clinique incluant près de 130 patients ». L’appareil est un dispositif marqué CE depuis mai 2017 et aujourd’hui commercialisé en Allemagne depuis le 1er février 2017.



Publié le Vendredi 12 Mai 2017 dans la rubrique Santé | Lu 74 fois









Dans la même rubrique : < > La lombalgie : un mal fréquent qui ne cesse de croître... Chalabre : un labo e-santé expérimental en condition réélle