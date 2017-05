La lombalgie : un mal fréquent qui ne cesse de croître... La lombalgie, terme médical qui désigne les douleurs du bas du dos, est l’affection du dos la plus courante au monde. Plus de 80 % de la population a déjà souffert ou souffrira de ces douleurs dont la prévalence ne cesse de croître. Elle peut survenir à tous les âges de la vie mais présente cependant des pics à l’adolescence et autour de 45-50 ans.

La colonne lombaire est constituée de 5 vertèbres : des petits os cylindriques superposés et creux au centre desquels passe la moelle épinière qui est constituée d’un faisceau de fibres nerveuses motrices, sensitives et associatives.



Entre chaque vertèbre se trouve un disque intervertébral, composé de tissu souple renfermant une sorte de gel, qui permet la mobilité des vertèbres et amortit les chocs. L’ensemble est entouré de muscles, de tendons et de ligaments qui assurent la stabilité et la mobilité des délicates articulations de la colonne. Toutes ces structures peuvent être responsables de douleurs lombaires.



Plus de 90% des lombalgies sont des douleurs aigües mais bénignes qui finissent par disparaître rapidement. Cependant, entre 5 et 10% de ces douleurs peuvent prendre un caractère chronique et persister sur des mois voire des années, réduisant grandement la qualité de vie des personnes atteintes et pouvant mener à l’apparition d’une dépression ou de troubles du sommeil.



En effet, les douleurs chroniques au dos sont la cause la plus commune de vie avec un handicap au monde et l’une des plus larges causes d’absentéisme au travail, soit 12% des jours de travail perdus dans le monde. Ainsi, près de 80% des couts de sécurité social relatifs aux douleurs dorsales sont dus aux patients souffrant de lombalgie chronique !



Il faut aussi savoir que la majorité des patients souffrant de lombalgie chronique ne présentent pas de défaut anatomique du dos identifiable comme étant la cause de leur douleur, celle-ci pouvant perdurer malgré les différents traitements effectués. Contrairement à sa forme aigüe, la lombalgie chronique ne disparait pas et entraine des handicaps sévères dans la vie des patients dont les options de traitement sont limitées.



Face aux résultats variables des traitements actuels, la société Mainstay Medical a mis au point un dispositif médical qui permet de résorber définitivement la lombalgie chronique et de soulager les patients. Ce dispositif médical baptisé ReActiv8 est implanté juste sous la peau via une opération chirurgicale bénigne. Il délivre ensuite et sur commande une stimulation électrique régulière aux nerfs du bas du dos sur un court intervalle de temps pour contracter les muscles du bas du dos, les réhabituer à travailler et in fine, soulager la douleur.



