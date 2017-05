La joie de vieillir de Martin Groult : pour ceux que l'âge tracasse (livre) Les éditions Lanore ont publié en mars dernier, La joie de vieillir. Cet ouvrage de 176 pages de Martine Groult, une ancienne éducatrice de 67 ans, vous propose d’aborder cette période de la vie « dans la joie et la bonne humeur », sans pour autant tomber dans le déni des inconvénients de l’avancée en âge. A lire pour ceux que l’âge tracasse.

Chaque semaine nous apporte un nouveau livre sur l’avancée en âge. Si certains proposent leurs recettes pour « bien vieillir », d’autres vous donnent des conseils pour bien préparer votre retraite, pour vous amuser avec les petits-enfants, pour entretenir de bonnes relations dans votre couple ou encore, pour aborder au mieux cette période de la vie, qui malgré de nombreux inconvénients -ne nous voulons pas la face-, peut s’avérer une véritable source de joie.



C’est le cas de l’ouvrage de Martine Groult qui vient de paraitre aux éditions Lanore. L’auteur a 67 ans. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a été éducatrice, formatrice, traductrice et secrétaire de rédaction, tout en suivant parallèlement, de nombreuses formations dans le domaine du développement personnel et spirituel.



En 2010, elle découvre le yoga et part un an dans un ashram en Amazonie péruvienne. À son retour, en 2014, elle entame une nouvelle vie et souhaite alors transmettre autour d'elle la « joie de vivre et de vieillir ». L’âge avançant, elle ne s’arrête pas pour autant ! Aujourd'hui, elle anime des ateliers en maison de retraite, enseigne le yoga kundalini et accompagne les personnes dans les périodes de transition.



Au fil des pages de ce nouveau livre, on réalise qu'il existe de multiples façons d'aborder cette période de notre existence tout en restant « dans la vie ». Et surtout, qu'il n'est jamais trop tard pour oser de nouvelles expériences (l’auteur a découvert le yoga à 60 ans !), pour vivre pleinement le présent, pour créer des relations plus harmonieuses avec soi et avec les autres et même, pour connaître une sexualité épanouie...



En partageant son expérience et celle des personnes dont elle a recueilli les témoignages, Martine Groult vous invite à voyager au cœur de vous-même et vous propose de faire le point sur votre rapport au temps qui passe. Et elle vous indique également quelques-uns des chemins qui s'offrent à vous pour « goûter » à la vie et « retrouver la joie intérieure, cette source tapie en nous, qui ne se tarit jamais ». A lire.





La joie de vieillir de Martine Groult

Prix : 15 euros

176 pages



Publié le Lundi 15 Mai 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 115 fois







Dans la même rubrique : < > Silk : des aides auditives performantes et discrètes Hairgum : une coloration masculine contre les barbes blanches