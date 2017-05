La bave d'escargot : un puissant allié anti-âge en cosmétique Alors que les Français se tournent de plus en plus vers les produits cosmétiques naturels, retour sur un petit animal qui est en passe de révolutionner les produits de soin et de beauté : il s’agit de l’escargot. En effet, la bave du gastéropode possède des propriétés anti-âges exceptionnelles.

L’escargot tout le monde connait. Et certains aiment le préparer avec du beurre et de l’ail. Ceci, pour la cuisine, mais on connait en revanche, relativement peu ses propriétés en matière de composants anti-âges. Pourtant, cela fait déjà quelques années que certaines marques (comme Naturlmen ou Jeanne M) proposent des cosmétiques réalisés à base de bave de gastéropodes.



De fait, la bave d’escargot offre de nombreux bienfaits d’ores et déjà reconnus par les spécialistes. Dans les jardins, la bave sert au gastéropode à s’auto-régénérer en cas de blessure. Pour ce faire, elle contient une enzyme, l'allantoïde, qui a de puissantes vertus cicatrisantes et régénérantes et qui est aussi adoucissante et apaisante.



Elle est également composée de collagène et d’élastine, qui permettent de préserver l’élasticité et la tonicité de la peau. D’autre part, cette bave est riche en acide glycolique, qui s’avère être un excellent exfoliant, ainsi qu’en vitamines E, C et A. Mais ce n’est pas tout : elle est aussi source d’antibiotiques naturels, qui ont pour mission de détruire les composants pathogènes présents sur la surface de la peau.



Bref, malgré son aspect peu ragoutant, cette bave de gastéropode, semble comporter en elle de nombreux bienfaits anti-âges. Comme le souligne Christine Dujardin de la marque belge Naturlmen, « la provenance de la bave d'escargot peut avoir une influence sur l’efficacité du traitement sur peau humaine. La bave la plus concentrée en actifs réparateurs, régénérants et anti-inflammatoires provient des gastéropodes du Chili, nommés « Hélix Aspersa Müller ».



C’est suite à la maladie de sa fille que Christine Dujardin découvre les vertus de la bave d’escargot. En 2005, sa fille doit vivre avec deux grosses cicatrices suite à deux lourdes opérations chirurgicales liées à la maladie de Crohn. Par hasard, elle entend parler des bienfaits d’une crème à la bave d’escargot à la télévision, et décide de la tester : le produit fonctionne, et atténue considérablement les cicatrices qui strient son ventre.



De son côté, la marque « Jeanne M » a créé en mars 2012 les premiers soins sexygénaires en créant H'elixir Sublissime, des soins à base de bave d’escargot qui visent à « stimuler l'ensemble des processus naturels de régénération de la peau pour optimiser et préserver la beauté de la peau mature ».



D’une manière générale, la bave d’escargot permet donc de lutter contre le vieillissement de la peau et prévient la formation de rides, cernes, ridules, vergetures, troubles de la pigmentation liés à l’âge, et taches cutanées dues au vieillissement ou à l'exposition au soleil. Bref, un composant naturel qui devrait fortement intéresser les seniors.



