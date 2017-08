La FRM se mobilise pour Alzheimer (partie 3) De nos jours, 900.000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer en France. Si les chercheurs progressent dans la connaissance de cette pathologie, il n’existe pas encore de médicaments pour la guérir. C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) se mobilise tout le mois de septembre 2017 pour lever des fonds et faire progresser la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies neurologiques.

Des avancées très récentes La recherche avance et, chaque jour, de nouveaux pas sont faits vers une meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer. Voici quelques données très récentes sur le sujet.



Protéine Tau : à l’origine des symptômes ?

Une étude a révélé pour la première fois, grâce à une technique d’imagerie cérébrale, que l’accumulation de protéine Tau dans le cerveau est directement associée à l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer, ce qui n’est pas le cas des agrégats de peptides bêta-amyloïdes. De quoi remettre en cause les questions sur l’origine de la maladie.



Une inflammation bénéfique ?

Une équipe française a suivi la réaction inflammatoire des cellules immunitaires qui se produit autour des plaques amyloïdes. Elle en a conclu que cette inflammation, qui apparaît précocement, avant les premiers signes de la maladie, joue un rôle protecteur sur son apparition. Elle n’exclut pas néanmoins un emballement néfaste de l’inflammation au cours de l’évolution de la maladie. La recherche avance et, chaque jour, de nouveaux pas sont faits vers une meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer.



Un nouveau constituant des plaques amyloïdes.

Des chercheurs ont mis en évidence la présence d’un nouveau peptide, appelé « êta-amyloïde » autour des plaques séniles chez des patients. Ce peptide, cousin du peptide bêta-amyloïde, n’avait jamais été détecté auparavant. Il semble également toxique pour les neurones, mais son rôle dans la maladie reste à déterminer.



Publié le Mercredi 23 Août 2017 dans la rubrique Santé | Lu 262 fois





Dans la même rubrique : < > La FRM se mobilise pour Alzheimer (partie 4) La FRM se mobilise pour Alzheimer (partie 2)