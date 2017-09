LMT Services : de l'aide à domicile pour les seniors en milieu rural uniquement Depuis 2003, la société LMT Services s’est spécialisée dans l’aide à domicile des personnes âgées, uniquement en milieu rural. Parce qu’il n’y a pas de raison qu’un ainé habitant à la campagne ne puisse avoir droit à une aide similaire à celle de son voisin vivant en ville.

Le secteur de l’aide à domicile aux personnes âgées est en pleine explosion depuis une quinzaine d’années. Un marché qui répond bien évidemment à une forte demande de la part des clients dans un monde qui vieillit. Et ce n’est que le début de cette vague démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité.



Toutefois, force est de constater, que les entreprises qui se créent dans ce domaine d’activité, ont tendance à s’implanter dans les villes… Ce qui une fois encore, laisse de côté, les personnes âgées qui vivent en milieu rural.



Dans ce contexte, Christophe Monfort a décidé de créer en 2003, une société qui interviendrait uniquement à la campagne auprès des personnes âgées : ménage, livraison des courses ou des repas, repassage, jardinage, bricolage, transport, etc. Bref, tout ce qu’il faut pour que quelqu’un puisse rester vivre à domicile le plus longtemps possible et en toute sécurité.



C’est ainsi qu’il a mis en place sa propre structure baptisée LMT Services, un réseau d’agences de services à la personne spécialisées dans la dépendance, né dans l’Eure-et-Loir. Aujourd’hui, fort du succès de ses deux premières agences certifiées « Qualicert », il a décidé de dupliquer son concept dans le reste de la France -uniquement en milieu rural- par le biais de la franchise. Avis aux amateurs.



Publié le Mardi 5 Septembre 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 588 fois





Dans la même rubrique : < > Medicial : des services de gouvernance et de maintien à domicile Répit Bulle d'air : l'innovation au service de la prévention de la perte d'autonomie