L'ergothérapie fait son entrée dans les services de soin à domicile

Avant d’aller plus loin, rappelons que les accidents de la vie domestique sont aujourd'hui l’une des toutes premières causes de mortalité des personnes âgées. Or, on le sait, la quasi-totalité des ainés de 80 ans et plus, et c’est bien légitime, souhaite vivre chez eux le plus longtemps possible. D’où l’importance, d’adapter le logement lorsque cela devient nécessaire.



C’est là qu’interviennent les ergothérapeutes. Ces professionnels effectuent des diagnostics et des préconisations visant à optimiser le domicile de la personne âgée afin de le sécuriser. Ces travaux, qui peuvent sembler chers de prime abord, s'avèrent néanmoins rentables sur le plan financier. En effet, une maison de retraite coûte en moyenne 3.000 euros par mois en région parisienne alors que 10.000 euros (trois mois de maison de retraite) investis dans un aménagement permettent à la personne âgée de vivre quatre ans de plus à son domicile.



Il va sans dire que le principal frein au recours à un ergothérapeute est… l’argent. Il faut généralement compter entre 200 et 300 euros pour les services d’un ergothérapeute libéral. Quant à l’ergothérapeute hospitalier, il est accessible gratuitement mais débordé, il a rarement le temps de se déplacer ! Les seniors et leurs aidants négligent donc souvent cette étape, alors même que les travaux d'adaptation peuvent être pris en charge.



C'est pour ces raisons qu'Auxiliadom a décidé d'inclure ce service sans charge supplémentaire dans son offre (service conjoint d'une assistante sociale et d'un ergothérapeute qui se déplacent au domicile du patient). L'ergothérapeute passe en revue l'ensemble des pièces de la maison et repère les adaptations à effectuer. Une fois son diagnostic effectué et ses préconisations de travaux finalisées, l'assistante sociale prend le relais auprès des aidants pour les formalités administratives et les demandes de prise en charge.



Cette offre est proposée en partenariat avec Dom&Vie, une entreprise spécialisée dans la conception, le conseil et l'installation de solutions d'adaptation et d'aménagement du domicile.