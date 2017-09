L'Internet pour éviter l'isolement des seniors Qui a dit que l'internet n'était pas adapté aux personnes âgées ? Même si la compréhension du monde de l'informatique leur pose peut-être plus de problèmes qu'à la génération des millenials, nombreux sont les acteurs qui se mobilisent pour rendre la technologie plus accessible à cette tranche d'âge, qu'on appelle maintenant les Silver Surfers, la génération des seniors connectés.

L'internet pour lutter contre l'isolement

Ils ont plus de 50 ans et ont bien du mal à comprendre comment envoyer un SMS, sans parler d'un mail ou d'un simple accès à internet. Pourtant, les fonctionnalités basiques de l'internet, comme les video-conférences (Skype), sont un moyen très efficace de lutter contre l'isolement, un des pires fléaux de cette génération.



Un outil à double tranchant

Il faut toutefois faire attention, si vous comptez sur l'internet pour aider une personne âgée à éviter l'isolement, à bien l'informer



Il est donc important de bien l'initier sur l'identification de



Source de distraction pour éviter l'ennui

Il est également possible d'utiliser internet pour télécharger des jeux ou des programmes divertissants depuis le net afin que la personne âgée puisse en profiter par la suite sans avoir besoin de se connecter. Par exemple, téléchargez des applications Microsoft de jeux traditionnels comme le poker ou le tarot (en prenant soin de ne sélectionner que des applications où il n'est pas possible de payer en ligne, ou en prenant soin de bien informer la personne contre ce danger dans le cas inverse).



Un autre exemple est l'utilisation de logiciels comme



Rester informé

Mais avant toute chose, l'isolement provient principalement du manque d'information sur la vie de tous les jours. Enregistrez quelques sites de confiance dans les favoris afin que la personne puisse se tenir informée sur les avancées en matière de santé, sur ses droits et ses privilèges ou tout simplement sur le monde en général. Ainsi, elle se sentira partie intégrante de la société et de sa communauté. Cela lui évitera de se sentir recluse et de sombrer dans la dépression. Ils ont plus de 50 ans et ont bien du mal à comprendre comment envoyer un SMS, sans parler d'un mail ou d'un simple accès à internet. Pourtant, les fonctionnalités basiques de l'internet, comme les video-conférences (Skype), sont un moyen très efficace de lutter contre l'isolement, un des pires fléaux de cette génération.Il faut toutefois faire attention, si vous comptez sur l'internet pour aider une personne âgée à éviter l'isolement, à bien l'informer sur les risques encourus. En effet, il existe de nombreuses arnaques sur le net qui visent cette génération plus fragile que les autres en la matière.Il est donc important de bien l'initier sur l'identification de sites de confiance (https, sites en .edu et .gouv...). Si la personne est vraiment âgée et qu'elle risque de ne pas savoir faire la part des choses, il peut être judicieux de lui faire une liste écrite des sites qu'elle peut visiter en toute confiance.Il est également possible d'utiliser internet pour télécharger des jeux ou des programmes divertissants depuis le net afin que la personne âgée puisse en profiter par la suite sans avoir besoin de se connecter. Par exemple, téléchargez des applications Microsoft de jeux traditionnels comme le poker ou le tarot (en prenant soin de ne sélectionner que des applications où il n'est pas possible de payer en ligne, ou en prenant soin de bien informer la personne contre ce danger dans le cas inverse).Un autre exemple est l'utilisation de logiciels comme Movavi pour la réalisation de diaporamas de famille. Ces logiciels sont très simples d'utilisation et disposent de tutoriels très explicatifs adaptés même aux plus novices en matière d'informatique. Alors pourquoi ne pas envoyer quelques photos de famille et défier votre grand-mère de réaliser un petit diaporama ? Vous lui assurerez ainsi une semaine passionnante et enrichissante au lieu de longues heures d'ennui.Mais avant toute chose, l'isolement provient principalement du manque d'information sur la vie de tous les jours. Enregistrez quelques sites de confiance dans les favoris afin que la personne puisse se tenir informée sur les avancées en matière de santé, sur ses droits et ses privilèges ou tout simplement sur le monde en général. Ainsi, elle se sentira partie intégrante de la société et de sa communauté. Cela lui évitera de se sentir recluse et de sombrer dans la dépression.



Publié le Vendredi 15 Septembre 2017 dans la rubrique Internet | Lu 109 fois





Dans la même rubrique : < > Colombie : un programme pour réduire la fracture numérique des seniors Epicery : un service de livraison à domicile pour manger plus sain