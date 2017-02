L’Intégration Réussie, autobiographie de Paola Tosca Chaque famille a sa propre histoire, inévitablement ponctuée de drames et de bonheurs, de désespoirs, de contretemps, de non-dits… Les trajectoires sont rarement linéaires, comme celle de Stèf, jeune Italien de dix-sept ans, contraint de quitter son village pour rejoindre la France, lorsque Mussolini ordonne la mobilisation de recrues destinées à servir sur le Front russe.





De jeune apprenti courageux, Stèf deviendra un ébéniste de talent qui fondera quelques années plus tard sa propre famille. Famille « mixte ». Franco-Italienne, dans laquelle la petite princesse de ce papa admirable de courage et de ténacité verra le jour. Ce qu’elle ignore alors, c’est qu’il lui a transmis en héritage un non-dit : une « Malédiction qui ne fait pas de bruit, attend son heure, sournoise, tapie, prête à bondir quand on s’y attend le moins. »



Paola Tosca nous entraîne dans son roman familial avec un dynamisme communicatif. Le style du récit est alerte, le choix du temps présent fait du lecteur, le spectateur des événements. On passe avec plaisir des effluves de vernis et de cire de l’atelier du Faubourg Saint-Antoine, aux odeurs de châtaignes grillées d’un petit village italien de montagne.



Le temps s’écoule entre travail intense et vie de famille… Paola a treize ans lorsqu’elle assiste au drame qui emporte brutalement ce papa qu’elle adore. Elle prend conscience que « la vie … vient de basculer », mais le tourbillon joyeux des adolescents de son entourage lui masque un temps le vide de l’absence. L’adolescente mène de front scolarité brillante et sorties régulières avec une joyeuse bande d’amis. Les apparences semblent rassurantes.



C’est alors que tout va basculer de nouveau « quand l’enfant paraît. » Contrairement à ce que Victor Hugo assurait, « le cercle de famille » se retient d’applaudir l’annonce de cet enfant hors mariage. Faisant courageusement face, notre Paola de dix-huit ans façonne loyalement son couple avec l’intention de faire ses preuves. Un petit garçon voit le jour et ravit son monde. Mais la jeune maman veut se donner les moyens de s’assumer seule en cas de besoin. « Je dois sortir de cette ornière au plus tôt. » Stage de formation en saisie informatique, intérim, première embauche…



Quand tout semble aller trop bien, la « malédiction » surgit de nouveau. Cette fois c’est par la bouche du grand-père, qui, sur son lit de mort, révèle à Paola la malédiction qu’il a transmise à son fils. Et « toi aussi tu étais frappée par la malédiction, mais ton père est allé voir des personnes habilitées, et la malédiction t’a été enlevée. » Pour un esprit rationnel comme celui de Paola, cette révélation appellerait des éclaircissements.

« Cette MALÉDICTION qui faisait partie de ma vie, sans ne me gêner ni même m’angoisser puisque je n’en connaissais pas son existence FAIT et FERA partie de ma vie à tout jamais.

Plus de vingt ans plus tard, elle frappera encore. »

Bien décidée à ne dépendre que d’elle, Paola va se consacrer d’arrache-pied à sa carrière professionnelle et gravira un à un les échelons des responsabilités. « C’est ainsi que mes dix premières années de ma première vie de couple passent sans que je m’en aperçoive, sans que je prenne conscience que je ne suis absolument pas à ma place dans cette famille.» . Son époux et son fils sont accaparés par sa belle-famille. On ne lui reconnaît que le mérite de leur avoir donné un fils. Elle se sent toujours mésestimée.



L’inévitable se produit. La séparation est au programme. Douloureuse comme toujours. Son fils Chris est sa priorité. « Chris et mon travail. »



C’est alors que sa bonne étoile met sur sa route un homme discret et prévenant qui la remarque et se montre attentif à ses préoccupations de mère de famille. Paola ne mettra pas longtemps à découvrir que cet homme est exactement sa moitié d’orange. C’est une nouvelle vie qui commence. Au plan professionnel des restructurations bouleversent la routine, des bas succèdent aux hauts … On fait une pause. Un bébé est envisagé. Il n’est pas la seule bonne nouvelle. Un poste prestigieux sera confié à Paola qui se montrera largement à la hauteur des objectifs de sa direction. Elle est une valeur sûre de la Société qui l’emploie. Sa rémunération est à la mesure de ce qu’elle lui apporte.



Mais la Malédiction frappe de nouveau : « Moi qui pensais que la malédiction s’était envolée avec la mort de mon grand-père ! » Son fils aîné lui tourne le dos, phagocyté par la famille de sa future épouse et laissant Paola temporairement anéantie. Mais son énergie aura raison de la malédiction : les ponts rompus seront reconstruits. Tant de retournements de situations vont encore s’enchaîner ! Les péripéties se succèdent, celles que l’on n’attendait pas et qui vous plongent de nouveau dans un abîme d’angoisse comme celle que l’on croirait sortie d’un fait-divers qui a failli emporter sa mère.



Pour autant, Paola continue d’avancer avec une détermination étonnante. Elle construit. Sans relâche. À force de courage et de constance, elle veut, elle doit réussir. Quelles que soient les épreuves : garder la tête haute et avancer. Avancer à deux, coûte que coûte.



Passionnante et généreuse autobiographie dans laquelle Paola Tosca nous confie le parcours de sa vie, convaincue que la volonté, la détermination, le travail… et l’amour, sont les armes qui nous font déplacer des montagnes.



L'Intégration Réussie, de Paola Tosca

Verone Éditions

Où acheter L'Intégration Réussie ?



- Amazon

- FNAC

- Price Minister



L'Intégration Réussie de Paola Tosca est disponible chez les principaux sites marchands en ligne, dont :



Publié le Lundi 6 Février 2017 dans la rubrique Culture | Lu 292 fois







