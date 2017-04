Kia Picanto : au niveau des meilleures européennes Nous l’avions découverte lors d’une présentation statique et son allure nous avait fortement impressionnés. Il ne restait plus qu’à savoir si le ramage valait le plumage… Cet essai confirme notre première impression : la troisième génération de Kia Picanto est une réussite.

On le savait, les constructeurs coréens sont des gens sérieux qui aiment offrir de la qualité. Depuis près de vingt-cinq ans qu’ils sont présents sur notre marché, il ne leur manquait qu’une touche de glamour dans leur design. C’est chose faite avec leur nouvelle petite citadine : la Picanto. Dessinée en Europe par le studio de design dirigé par Gregory Guillaume, elle est néanmoins produite en Corée pour le marché mondial.



Construite sur la nouvelle plateforme K, la Picanto a perdu 28 kg et gagné 18% en rigidité ce qui est énorme. Face à elle, on trouve la Twingo, la Peugeot 108 qui sont des adversaires commerciaux bien en place. Pour ce modèle, Kia a choisi de ne le proposer qu’en version quatre portes. Lorsque le choix entre trois et quatre portes existe, 94% des clients optent pour cette dernière version. Inutile donc de s’encombrer avec des modèles qui ne se vendent pas…



Autre atout, elle est disponible en cinq places « carte grise ». Il est donc possible de transporter trois enfants à l’arrière. En augmentant légèrement l’empattement Kia offre également un habitacle optimisé pour ses passagers. Avec sa face avant très dessinée, des passages de roues marqués, la Picanto s’inscrit dans la catégorie des modèles haut de gamme dont le design a été l’une des priorités.

Nous ne sommes pas ici face à un modèle lowcost. Le traitement de l’habitacle a également été très soigné et offre une ergonomie parfaite. La planche de bord est encadrée par deux aérateurs verticaux dont l’originalité souligne la sophistication du dessin. Quant aux compteurs, ils sont parfaitement lisibles entre les branches du volant multifonction. Les sièges sont confortables et disposent d’une assise correcte sous la cuisse.



Dans la version Launch Edition, un écran tactile de 7’’ propose toutes les nouvelles technologies embarquées modernes. Parmi les équipements, on retiendra la caméra de recul ou la recharge de téléphone par induction. Quant au coffre, il gagne en volume à 255 litres et devient le meilleur de sa catégorie. La Twingo, elle, ne fait que 219 litres.

Au volant Dès la prise en main de la voiture, on ressent le travail technique qui a été réalisé sur cette nouvelle Picanto. La direction plus directe et à effort variable offre un toucher de route considérablement amélioré par rapport à l’ancienne version tandis que le train arrière possède une suspension plus confortable et surtout, plus progressive qui supprime la plongée au freinage et la sensation de roulis.



Bien insonorisée, la Picanto est silencieuse dans ses déplacements. Sa vocation de citadine se satisfait du petit moteur essence trois cylindres dont les 67 ch sont à leur aise dans la circulation. Déjà connu ce moteur fait néanmoins remonter quelques légères vibrations à bas régime. Le rayon de braquage exceptionnel de la Picanto rend la ville facile et les manœuvres sont un véritable plaisir. Bien sûr, ses performances sont un peu limitées sur autoroutes mais ce n’est pas réellement sa vocation.



Pleine d’ambition pour le marché des citadines, la Kia Picanto possède de nombreux atouts qui lui permettront de venir marcher sur les brisées de la Twingo moins bien équipée et qui est vendue 700 euros de plus. La seule véritable autre nouveauté concurrente est la Suzuki Swift qui vient d’être présentée. Et n’oublions pas qu’une Kia possède une garantie de 7 ans et 150.000 km. Avec désormais une image valorisante, la nouvelle Picanto à sa place dans la shopping-liste des citadines.



Joël Chassaing-Cuvillier

La Kia Picanto 1.0 en chiffres Moteur essence 3 cylindres en ligne – 998 cm3 (71 x 84 mm) – 67 ch à 5 500 tr/min – 96 Nm à 3 500 tr/min



Boîte manuelle à 5 rapports



Dimensions : 359,5 159,5 x 148,5 cm, empattement : 240,0 cm



Poids 864 kg - Pneumatiques 185/55 R15



Vitesse : 161 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 14,3 s



Émissions de CO2 : 101 gr/km



Prix : dès 10.900 euros













Publié le Jeudi 20 Avril 2017 dans la rubrique Automobile | Lu 167 fois





