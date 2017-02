Je suis un salut d'amour : amours seniors en court-métrage Dans le cadre du Nikon Film Festival, la jeune réalisatrice Siham Hinawi propose en compétition, « Je suis un salut d’amour », un adorable petit film de 2mn20 qui met en scène deux personnes âgées. Un homme et une femme. Au programme, l’amour, le sexe, l’oubli et… l’amour encore. Pour un jour sans fin.

Voici un intéressant festival de l’image : le Nikon Film Festival dont le thème est Je suis une rencontre. Comme le souligne le site web de l’évènement, « la vie est ponctuée de rencontres, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, qui orientent nos choix, nos parcours et nos destins. Elles sont au commencement des histoires d’amour, des plus grandes amitiés mais aussi des duels les plus féroces ».



C’est pour cette raison que Nikon vous propose cette année d’illustrer des rencontres en moins de 140 secondes à travers un regard personnel ou historique. Parmi les candidats de cette année, plusieurs petits films mettent en scène des personnes âgées. Et parmi eux, Je suis un salut d’amour de Siham Hinawi.



L’histoire met en scène deux personnes âgées. Un vieux monsieur sonne chez une vieille dame. Il est en pyjama et vient lui offrir une rose car il la trouve très belle. Elle le fait entrer, ils discutent, écoutent de la musique et… N’en disons pas plus afin de ne pas dévoiler le ressort de cette émouvante et ravissante vidéo sur la vieillesse, la mémoire (Alzheimer ?) et l’amour qui n’est pas sans évoquer le jour de la marmotte d'un jour sans fin. A voir.



Publié le Lundi 13 Février 2017 dans la rubrique Culture | Lu 280 fois







Dans la même rubrique : < > L’Intégration Réussie, autobiographie de Paola Tosca Piège mortel : pièce de théâtre haletante et drôle