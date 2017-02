Je suis Caramel et Chocolat : grand-mère et petit-fils Dans le cadre du Nikon Film Festival, le jeune réalisateur Reno Marco propose en compétition, « Je suis Caramel et Chocolat », un petit film de 2mn20 qui met en scène une vieille grand-mère malvoyante et son petit-fils qui lui rend visite.





C’est pour cette raison que Nikon vous propose cette année d’illustrer des rencontres en moins de 140 secondes à travers un regard personnel ou historique. Parmi les candidats de cette année, plusieurs petits films mettent en scène des personnes âgées. Et parmi eux, Je suis Caramel et Chocolat de Reno Marco.



Il n'y a pas vraiment d'histoire dans cette vidéo, si ce n'est un petit-fils qui vient rendre visite à sa vieille grand-mère qui manifestement ne voit plus très bien. Elle regrette ses chats, les caresse sur de vieilles photos écornées tandis que le jeune homme lui tient compagnie. Elle n'aime pas trop sa barbe et s'inquiète de savoir s'il va voter pour le Front National… Une petite saynète douce-amère, comme la vie de tous les jours…



Publié le Mardi 14 Février 2017 dans la rubrique Culture | Lu 182 fois







