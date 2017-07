Jardins d'Arcadie : et pourquoi pas un séjour vacances dans l'une des 30 résidences ? Bonne idée ! En effet, les Jardins d’Arcadie, l’un des spécialistes français des résidences-services pour les seniors proposent désormais de venir passer de courts séjours ou des vacances au sein de leurs structures, une trentaine à travers la France. Un bon moyen de faire découvrir cette offre à sa –future- clientèle…

Depuis 2006, cette enseigne française développe des résidences services dédiées aux seniors autonomes et semi- autonomes. Avec une trentaine d’établissements ouverts à ce jour –mer ou ville- et autant à venir, Les Jardins d’Arcadie se développent et cherchent à toucher une clientèle de seniors en recherche de lieux de vie mieux adaptés à leur quotidien. Et surtout, à leurs besoins.



L’été est là ! Et les seniors ont eux aussi besoin de prendre du bon temps et un peu l’air. Pour leur permettre de se ressourcer et de faire une pause, les Jardins d’Arcadie ont créé les « Séjours Vacances », une offre spécialement conçue pour un bien-être total. Au programme : repos, activités ou découverte, sachant que chacun est libre de vivre au rythme qui lui convient après avoir posé ses valises. Rien n’est imposé, tout est à disposition.



Confort, services, sécurité et activités, sont les maitres-mots de ces résidences qui s’annoncent comme de véritables lieux de vie « où il fait bon vivre ». Avec ces formules, les résidents (ou les vacanciers) peuvent choisir la durée de leur séjour, que cela soit pour quelques jours de repos ou quelques semaines de convalescence. C’est un excellent moyen d’essayer le concept avant, éventuellement, de franchir le pas de l’installation permanente.



Du studio au T3, ces logements sont loués meublés ; ils comprennent une cuisine ouverte équipée, de la vaisselle, le petit électroménager, une salle d’eau avec douche à l’italienne et barre de maintien, le linge de lit, le linge de toilette, des volets roulants électriques et un téléviseur. Bref, tout pour un quotidien adapté et sans stress !



Rappelons que chaque résidence propose des prestations, des services et une présence 24h/24 et 7J/7 grâce à un personnel qui est là pour répondre aux attentes des clients. Comme dans un hôtel en fait. Les résidents ou vacanciers ont également accès aux espaces de vie commune -salon, espace détente, jardin, bibliothèque- au service de conciergerie et au programme d’animations, avec des ateliers thématiques, des rencontres intergénérationnelles, des activités intellectuelles, sportives et ludiques.



Les trente résidences sont toutes situées en centre-ville ou dans des lieux de villégiature. Cet environnement vise à assurer la plus grande indépendance des vacanciers, avec commerces, services, et transports à proximité, sans oublier l’accès aux activités régionales : patrimoine culturel et gastronomie, et les moments détente en bord de mer.



À proximité de la mer : Sète, Le-Grau-Du-Roi, Marseille, Grasse, Cannes, Perros-Guirec, Pléneuf-Val-André, Anglet, Saint-Brieuc, le Havre



En ville pour un séjour culturel : Avignon, Colmar, Nancy, Dijon, Metz, Lyon, Saint-Etienne, Versailles, Nantes, Laval, Brive-La-Gaillarde, Bourg-en-Bresse, Maisons-Laffitte, Rambouillet, Avon, Valence



À partir de 57 euros la nuitée et 399 euros la semaine. Formule pension complète à partir de 75 euros la nuitée. Le prix comprend la présence du personnel 24h/24 et 7j/7, l’accès aux différents équipements de la résidence, le service de coordination et la conciergerie. Les services « à la carte » ne sont pas compris dans le forfait hébergement. Ils sont proposés mais jamais imposés. Aucun frais fixe concernant ces services n’est intégré dans le forfait hébergement.



