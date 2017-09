Japon : des navettes autonomes pour le transport des ainés Le Japon est en avance sur les nouvelles technologies dédiées aux personnes âgées et en voici une nouvelle preuve. En effet, des « Robots Shuttle » (navettes robotisées) sont actuellement testés près de Tokyo. Si tout fonctionne correctement, elles seront ensuite utilisées pour le transport des personnes âgées. Intéressant.

Le Japon est le « plus vieux pays du monde ». C’est en effet, le tout premier état sur la planète qui a commencé à vieillir en masse. Et ce, depuis des années déjà. A tel point qu’aujourd’hui, le Japon préfigure ce que seront de nombreux pays dans les années à venir, autant en Europe qu’en Asie ou aux Etats-Unis.



D’ici 2035, un tiers des Japonais devraient être âgés de 65 ans et plus et 40% d’ici 2060… Dans ce contexte démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité, depuis quelques années déjà, le Japon, pays féru de nouvelles technologies, a décidé de miser un maximum sur le développement des robots dans le domaine de l’aide et de l’assistance aux personnes âgées. En effet, il faut savoir que malgré cette évolution de la démographie, le pays n’est pas très enclin à favoriser l’immigration.



Voici donc un exemple très concret d’intervention robotique dans le champ des personnes âgées. Ainsi, la société DeNA et la start-up française EasyMile (de Toulouse) sont actuellement en train de tester un nouveau moyen de transport autonome (les Robot Shuttle) qui pourrait à terme, permettre aux ainés de se déplacer sans contrainte en milieu rural.



Plus concrètement, il s’agit de petits bus sans chauffeur roulant à dix km/h, capables d’accueillir six personnes qui serviront à relier les campagnes aux centre-villes et notamment des centres médicaux. Si l’essai est concluant, ce moyen de transport du futur –qui s’inscrit totalement dans l’esprit de la voiture sans chauffeur très en vogue ces derniers temps- pourrait être appelé à se développer dans les années à venir afin de rendre les ainés ruraux plus autonomes.



Publié le Mercredi 20 Septembre 2017 dans la rubrique Transports | Lu 211 fois





