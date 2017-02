Iris Apfel à bord du Queen Mary 2 pour la Transatlantic Fashion Week Décidément, ces derniers temps, la designer Iris Apfel, 95 ans, est omniprésente et incontournable dans le monde de la communication ! Après avoir vanté les mérites de la DS, des bijoux Swarovski et des montres TAG Heuer (entre autres), la sémillante nonagénaire au look inimitable participera à la croisière Transatlantic Fashion Week qui aura lieu sur le Queen Mary 2 à partir du 31 aout 2017.





Cette fringante nonagénaire est l’exemple même, la preuve vivante que les seniors et même les personnes très âgées peuvent rester totalement dans le coup et même être prescriptrices de tendance ! Ce qui est totalement nouveau dans ce monde qui jusqu’à maintenant, ne jurait que par la jeunesse, la minceur et la beauté…



Dans l’actualité bien chargée de cette élégante vieille dame, citons la Transatlantic Fashion Week qui se tiendra du 31 août au 7 septembre 2017 à bord du Queen Mary 2. Comme le souligne Angus Struthers, responsable marketing chez Cunard : « après le succès de la Transatlantic Fashion Week 2016, nous sommes ravis d’accueillir l’icône fashion Iris Apfel à bord de Queen Mary 2 cette année ».



Pendant la traversée d’une semaine de Southampton (Angleterre) à New-York (USA), Iris animera des discussions et échangera avec ses invités pour leur faire découvrir son univers si particulier. Cette conférence sera suivie par la diffusion du documentaire



« J’ai vécu toute ma vie dans la mode et je suis très excitée à l’idée de vivre cette traversée transatlantique ! Le glamour et l’élégance que représente le Queen Mary 2 sont des sources d’inspirations » assure la nonagénaire aux grandes lunettes noires et rondes. Lors de cette croisière, elle sera entourée d’autres figures incontournables du milieu de la mode. Avec en prime pour les croisiéristes, des dîners chics et des défilés.



Rappelons qu’Iris Apfel a fondé en 1948 avec son mari Carl, l'entreprise de textile Old World Weavers. Elle a participé au design de plusieurs bâtiments dont la Maison-Blanche (qu’elle a redécorée neuf fois !). Rappelons qu’Iris Apfel est une figure incontournable dans l’univers de la création à New York. Et ce, depuis des années.



Aujourd’hui encore, elle conserve un style bien à elle. Des cheveux courts de couleur blanche tirant sur le mauve. Et sur son nez, d’immenses lunettes rondes et noires XXL qui lui mangent le visage. Bref, un personnage ! A tel point que depuis une dizaine d’années, elle se retrouve régulièrement dans la presse ou sur le web, où les journalistes de mode vantent sa « touch of style » inimitable.



Cette femme exceptionnelle qui a marqué son époque aime à dire : « Je refuse de m’imposer la moindre règle… A quoi bon ? Je ne la suivrai jamais ! ». Et d'ajouter : « Je ne peux pas citer tous mes projets en cours tant ils sont nombreux ! Je bénis le Seigneur de pouvoir continuer à mon âge. »



Publié le Lundi 27 Février 2017 dans la rubrique Tourisme et loisirs







