Instagram : Smoothsmith8 met en scène sa grand-mère Depuis un an, le compte Instagram de Smoothsmith8 met en scène un (grand) petit-fils un peu déjanté qui réalise des sketches avec sa grand-mère. La qualité est inégale, mais certaines saynètes sont amusantes et surtout, elles illustrent toutes une belle complicité entre la mamie et le jeune homme. Rien que pour ça, on adore.

Avant d’aller plus loin, rappelons le concept d’Instagram : il s’agit d’une application que l’on télécharge sur son smartphone. Ensuite, l’idée est de poster des images ou de petites vidéos avec ou sans commentaire pour les partager avec la planète entière en temps réel.



Pour référencer vos photos, vous pouvez les « tagger », c’est-à-dire, y associer des mots-clefs (des hashtags). Le but du jeu in fine, étant d’avoir le plus de followers possible -personnes qui suivent votre compte. Les stars en ont des millions et certaines personnes arrivent à en vivre rien qu’en postant des photos (une nouvelle manière de faire de la pub). Un nouveau bizness est né !



Depuis un an, Ross Smith, dont le compte Instagram est Smoothsmith8, met en scène sa grand-mère de manière très régulière. C’est d’ailleurs ce qui explique sa très forte popularité : il compte tout de même plus d’un million de followers, ce qui est énorme pour un « compte perso » (vs compte officiel d’une grande marque ou d’une personnalité).



Ses petites vidéos sont de petits sketches réalisés avec sa mamie. La qualité est inégale, mais certaines sont vraiment drôles et décalées. Mais ce qui est certain, c’est que ces deux-là affichent une réelle et franche complicité. Rien que pour ça, on adore.





Publié le Mercredi 19 Avril 2017







