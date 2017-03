Inoubliables expressions de grand-mère de Jean Maillet (livre)

Donner de la confiture aux cochons, Attrape-nigaud, Ça ne mange pas de pain, Panier percé, Chanter Ramona, Travailler pour le roi de Prusse ou encore Mener une vie de patachon ! On connait tous plus ou moins ces expressions que l’on a entendu, souvent enfant, de la bouche de nos parents ou de nos grands-parents.



Si certaines perdurent, d’autres tendent à disparaitre et c’est dommage ! Heureusement, ce livre de Jean Maillet, spécialiste de la langue française, revient sur ces petites phrases, sur la manière de les utiliser et sur leurs origines, d’ailleurs parfois surprenantes.



En tout, l’auteur propose une analyse fine de quelque 365 inoubliables expressions de nos grands-mères. De celles qui ont bercé notre enfance, de celles qui résonnent dans toutes nos mémoires et de celles qui agissent telles des madeleines de Proust !



Imagées, surannées ou encore malicieuses, ces expressions hors d’âge font notre bonheur et témoignent de la richesse de notre langue. Avec ce livre, Jean Maillet nous invite à une magnifique balade linguistique...Et puis, c’est également l’occasion de se réapproprier ces phrases, de les faire revivre, de les utiliser dans notre quotidien afin de les transmettre nous aussi, aux générations suivantes !