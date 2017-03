Innovo : favoriser la rééducation périnéale à domicile Innovo s’annonce comme le seul traitement d’auto-rééducation du périnée totalement externe, disponible sur prescription médicale. Sans sonde, il est très facile à utiliser dans le confort et l’intimité de son domicile. Plus concrètement, cet appareil d’électrostimulation s’utilise en prévention ou en traitement des fuites urinaires pour tonifier et rééduquer efficacement l’ensemble des muscles du plancher pelvien. Explications.





S’il n’est pas évident de franchir la porte d’un cabinet médical pour ce type de problème, le professionnel de santé est la première personne à qui parler afin d’évaluer précisément le type d’incontinence. En effet, il faut savoir qu’il existe deux formes d’incontinence urinaire qui peuvent parfois être associées : l’incontinence d’effort (perte d’urine en toussant ou éternuant, dans le cadre d’une pratique sportive, en marchant, …) et l’incontinence par impériosité (fuites immédiatement suivies d’une envie urgente et non contrôlable).



Autre forme d’incontinence, l’incontinence anale (émission involontaire de gaz ou de selles à l’occasion d’efforts physiques ou de toux). Rappelons que les causes de l’incontinence sont variées (grossesse pour les femmes, pathologies prostatiques pour les hommes, troubles neurologiques, …).



Il est donc important de bien prendre soin et d’entretenir la tonicité de nos muscles pelvi-périnéaux qui ont un rôle de maintien des organes situé dans le bas de l’abdomen mais aussi de continence urinaire, fécale et dans la sexualité.



Plus concrètement, cet appareil permet de pratiquer sa rééducation périnéale en toute liberté. Il peut être utilisé par les patientes rencontrant les particularités suivantes : rétrécissement ou béance du vagin, infections vaginales, douleurs périnéales dans les rapports, virginité, incontinence double (urinaire et anale)



Selon le fabricant, « après 4 semaines, 93% des utilisateurs ont observé une réduction significative du nombre de fuites urinaires. Après 12 semaines, 86% des utilisateurs ont déclaré avoir repris le contrôle de leur vessie et 90% des utilisateurs recommandent ce traitement.



Par contre, ce nouveau produit est très cher puisqu’il vous faudra débourser la somme de 399 euros pour vous l’offrir (60% sont pris en charge par la Sécurité Sociale sur prescription du médecin). Disponible en pharmacies ou sur les sites On en parle peu mais près de quatre millions de Français, quel que soit leur âge et leur sexe d’ailleurs, souffrent de troubles de la continence urinaire et/ou anale. Véritable tabou de société et enjeu de santé publique, ces pathologies peuvent conduire à l’isolement, voire même, à la dépression si elles ne sont pas correctement dépistées et soignées.S’il n’est pas évident de franchir la porte d’un cabinet médical pour ce type de problème, le professionnel de santé est la première personne à qui parler afin d’évaluer précisément le type d’incontinence. En effet, il faut savoir qu’il existe deux formes d’incontinence urinaire qui peuvent parfois être associées : l’incontinence d’effort (perte d’urine en toussant ou éternuant, dans le cadre d’une pratique sportive, en marchant, …) et l’incontinence par impériosité (fuites immédiatement suivies d’une envie urgente et non contrôlable).Autre forme d’incontinence, l’incontinence anale (émission involontaire de gaz ou de selles à l’occasion d’efforts physiques ou de toux). Rappelons que les causes de l’incontinence sont variées (grossesse pour les femmes, pathologies prostatiques pour les hommes, troubles neurologiques, …).Il est donc important de bien prendre soin et d’entretenir la tonicité de nos muscles pelvi-périnéaux qui ont un rôle de maintien des organes situé dans le bas de l’abdomen mais aussi de continence urinaire, fécale et dans la sexualité.Plus concrètement, cet appareil permet de pratiquer sa rééducation périnéale en toute liberté. Il peut être utilisé par les patientes rencontrant les particularités suivantes : rétrécissement ou béance du vagin, infections vaginales, douleurs périnéales dans les rapports, virginité, incontinence double (urinaire et anale)Selon le fabricant, « après 4 semaines, 93% des utilisateurs ont observé une réduction significative du nombre de fuites urinaires. Après 12 semaines, 86% des utilisateurs ont déclaré avoir repris le contrôle de leur vessie et 90% des utilisateurs recommandent ce traitement.Par contre, ce nouveau produit est très cher puisqu’il vous faudra débourser la somme de 399 euros pour vous l’offrir (60% sont pris en charge par la Sécurité Sociale sur prescription du médecin). Disponible en pharmacies ou sur les sites www.lefitnessduperinee.com et le www.districlubmedical.fr



Publié le Mardi 28 Mars 2017 dans la rubrique Santé | Lu 179 fois









Dans la même rubrique : < > USA : un test pour prédire les risques d'Alzheimer L'hôpital face au vieillissement de la population française