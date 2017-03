Inetis : un traceur de géolocalisation intelligent pour favoriser le maintien à domicile Inetis et le département de la Haute-Savoie proposent ensemble, un service de géo-assistance qui vise à favoriser le maintien à domicile et la sécurisation des personnes en perte d’autonomie afin de répondre à une problématique grandissante dans le contexte actuel du vieillissement de la population.

Ce traceur de géolocalisation intelligent, récemment récompensé, se veut « radicalement différent des autres produits déjà présents sur le marché ». Doté d'une grande autonomie, il est paramétrable à l'infini et son intelligence est embarquée dans un petit boitier de 4,25 x 4,15 x 1,8 cm entièrement étanche grâce à son système de recharge par induction.



Concrètement, cette intelligence embarquée garantit une meilleure autonomie ; la création de scénarios sur mesure (tranche horaire, vitesse, mouvement ou absences de mouvement, création de zones de geofencing, checkpoint, température, etc.) et enfin, une alerte uniquement en cas de situation inhabituelle et non pas à chaque mouvement/déplacement de la personne âgée.



Le projet Inetis vient enrichir les services apportés aux 7.200 bénéficiaires du dispositif de la téléalarme du Département de la Haute-Savoie, et consolide le fonctionnement de sa plateforme de Traitement et de Régulation des Appels de la Haute Savoie, basé à Meythet.



Comme le souligne Josiane Lei, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée Enfance, Famille,

Grand-Age, Handicap : « dans un contexte de vieillissement de la population, les outils technologiques, constituent une réelle opportunité à explorer pour apporter des réponses nouvelles aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées. Notre volonté au sein du Département est de mettre en place des outils, des actions qui favorisent l’autonomie des personnes et permettent ainsi de répondre à leur souhait premier : rester le plus longtemps possible chez elle, dans les meilleures conditions ».



Pour rappel, créé il y a près de trente ans, le service de la Téléalarme du Département couvre toute la Haute-Savoie et offre un service d’aide au soutien à domicile, fiable et rapide. L’appareil permet de solliciter à tout moment, 24h/24 et 7j/7, depuis son domicile, via la ligne téléphonique, une aide adaptée à toute situation.



Lorsqu’un problème survient il suffit de presser le bouton rouge du médaillon/bracelet pour être mis en contact avec un écoutant spécialement formé qui va apporter une réponse immédiate et adaptée à la demande en envoyant l’intervenant le plus proche : famille, voisins et si besoin sapeurs-pompiers ou gendarmerie.



En Haute-Savoie, 210 appels sont traités chaque jour, dont 10% pour du secours. En Haute-Savoie, la téléalarme est accessible pour 20 €/mois (sans frais de mise en service) avec une prise en charge possible par l’APA, la PCH, les mutuelles ou caisses de retraite.



Ce traceur de géolocalisation intelligent a reçu le Prix Blaise Pascal dans la catégorie « Coopération numérique en santé » en janvier 2017 à Paris. Un prix qui vient récompenser l’association d’un produit innovant à un service de téléassistance qui sécurise les personnes désorientées tout en soulageant leurs aidants. Un marché d’avenir directement issu de la Silver-Economie.



