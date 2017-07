Inde : ils font dévorer leurs parents âgés par des tigres pour toucher des compensations En matière de maltraitance, on pensait avoir tout vu, tout entendu. Mais non, l’ingéniosité humaine n’a absolument aucune limite… Ainsi, en Inde, des familles très pauvres laissent leurs proches âgés se faire tuer par des tigres afin de toucher des indemnités.

Voici un type d’arnaque à l’assurance vraiment particulier… Depuis plusieurs mois, indique le quotidien indien Time of India, les autorités locales ont remarqué un taux d’attaques de tigres mortelles sur des personnes âgées particulièrement élevées.



En tout, sept depuis le mois de février dernier : toutes répertoriées près de la réserve naturelle de Pilibhit dans l'État de l'Uttar Pradesh au nord de l’Inde près du Népal. Naturellement, une attaque, cela peut malheureusement arriver, mais sept… Et de surcroit sur des personnes âgées à chaque fois…



Les autorités ont donc commencé à enquêter. Et il s’avère que les familles enverraient les anciens se faire tuer afin de toucher la prime promise par le gouvernement indien en cas d’attaque de tigre (l’espèce étant protégée).



Dans la pratique cela se passe de la manière suivante : l’ainé part se faire tuer dans la réserve naturelle et ensuite, les familles ramènent le corps dans le village. En effet, la prime n’est payée par le gouvernement qu’en cas d’attaque hors de la réserve…



A noter que dans la plupart des cas, les personnes âgées seraient d’accord pour aller se faire tuer, ce, afin de sortir leurs familles de la grande pauvreté…



Publié le Lundi 10 Juillet 2017 dans la rubrique Société





