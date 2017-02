Hospitalidée : grande enquête sur le parcours des patients en cancérologie Le site d’avis de patients Hospitalidée, surnommé le « Tripadvisor de la santé », vient de lancer en partenariat avec l’institut BVA, une grande enquête nationale sur le parcours des patients en cancérologie. L’idée ? Faire entendre la voix des malades auprès des professionnels.

En France, la moitié des hommes et un tiers des femmes se verront diagnostiquer un cancer avant leurs 85 ans. C’est énorme. Et si le « crabe » reste l’une des premières causes de mortalité dans notre pays, des millions de personnes ont survécu à la maladie.



Naturellement, tous ces malades ont dû subir un parcours de santé souvent long et difficile entre le dépistage, l’annonce de la maladie, les explications des médecins, l’accueil dans les services spécialisés, l’accompagnement par le personnel soignant, les traitements... Un véritable parcours du combattant ! Un combat pour rester en vie.



C’est précisément pour capter, mesurer et structurer leur ressenti sur ce parcours que le site Internet Hospitalidée a décidé de lancer cette grande enquête nationale (à partir du 4 février 2017). Strictement anonyme*, elle doit permettre aux patients de cancérologie -et à leurs proches- de donner leur ressenti, de raconter leur vécu et de soumettre leurs suggestions d’amélioration à travers une vingtaine de questions.



Plusieurs milliers d’avis devraient ainsi être recueillis. Après l’analyse de ces derniers, les résultats devraient être publiés en octobre prochain. Par le biais de cette enquête, le « Tripadvisor de la santé » espère bien faire entendre la voix de ces malades auprès des professionnels de santé. Car si la guérison reste la priorité de tous, le prendre soin ne doit être oublié de personne...



* Hospitalidée garantit l’anonymat et la sécurisation des données personnelles à tous ses utilisateurs.



Publié le Jeudi 2 Février 2017









