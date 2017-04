Hairgum : une coloration masculine contre les barbes blanches Voici un petit produit esthétique qui pour une fois est « réservé » aux hommes. En effet, Hairgum permet en quelques minutes, de masques les cheveux et les barbes trop blanches. Une utilisation simple et rapide pour un effet plus jeune presqu’immédiat.

De plus en plus de marques se lancent dans les cosmétiques et produits de beauté pour hommes. En effet, de nos jours, les messieurs aussi prennent soin d’eux et, même si le vieillissement est souvent « mieux vécu » du côté masculin, il n’en reste pas moins vrai qu’eux aussi aiment avoir l’air plus jeune et réduire les effets inéluctables du temps.



Il existe sur le marché de nombreux produits. Et parmi eux, une coloration cheveux et barbe intéressante. Baptisée Hairgum, il s’agit d’une coloration demi-permanente idéale pour camoufler les cheveux et les poils de barbe blancs.



Comment ça marche ? On l’utilise comme un shampooing sur l’ensemble des cheveux ou de la barbe à colorer avant de rincer. Temps de pause de 5 minutes sur les cheveux et de 15 minutes sur la barbe. Les cheveux et poils blancs sont recouverts pour un rendu naturel, neutre et sans reflet. La couleur s’estompe avec le temps, sans effet racine. Convient aux personnes ayant 50% de cheveux et/ou poils de barbe blancs maximum.



Disponible depuis Mars 2017 et disponible en 4 teintes : châtain, châtain clair, châtain foncé et blond cendré (sélectionnez une nuance au dessus de la votre pour un résultat optimal). Compter 7.90 euros pour 60 ml.



Publié le Jeudi 27 Avril 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 136 fois







