Guérir Alzheimer : comprendre et agir à temps (livre) Les éditions Actes Sud viennent de publier le dernier ouvrage du docteur Michael Nehls, Guérir Alzheimer : comprendre et agir à temps qui revient en 432 pages sur une thérapie « systémique » qui selon ce médecin, permettrait de ralentir voire même, de guérir de la maladie d’Alzheimer. L’ouvrage est illustré par les dessins de Jill Enders.

La maladie d’Alzheimer terrifie. Elle terrifie d’autant plus qu’elle ne cesse de progresser avec le vieillissement de la population, mais également, car jusqu’à présent, aucun médicament ni traitement ne permettent de soigner cette pathologie neurodégénérative qui petit à petit « fait perdre la tête ».



Certes, certaines molécules et certaines pratiques ralentissent le développement d’Alzheimer et de ses maladies apparentées, mais pour la totalité des malades, cela ne fait que ralentir la progression inexorable de la maladie.



Pourtant, selon le dernier livre du docteur Michael Nehls, publié chez Actes Sud, il semblerait qu’il y ait un petit espoir… En effet, ce spécialiste affirme que « les premières guérisons de la maladie d’Alzheimer ont pu être constatées ». Des patients auraient ainsi vu leurs terrifiants symptômes disparaître grâce à la thérapie « systémique » qui leur a permis de retrouver leur mémoire immédiate, leur orientation spatiotemporelle, toutes leurs facultés cognitives et in fine, une vie normale.



Comme le souligne cet ouvrage, « ces résultats spectaculaires sont réalisables lorsque le traitement est entamé dès les premiers stades de la maladie ». Pour Michael Nehls, « l’origine de la maladie n’est pas l’âge avancé des patients mais un ensemble de carences dont souffre le cerveau. Si on les comble à temps, son fonctionnement peut se rétablir ».



Dans cet esprit, au fil des chapitres, ce spécialiste explique pourquoi l’épidémie que nous connaissons actuellement n’est peut-être plus une fatalité et qu’il faut garder espoir. Il détaille dans son livre, toutes les prescriptions non médicamenteuses de la thérapie systémique.



Elles concernent la détoxication, le sommeil, l’alimentation, la vie sociale, la stimulation cognitive, l’activité physique… Afin que les malades puissent un jour dire : « J’ai eu la maladie d’Alzheimer ». Dans tous les cas de figures, on sait d’ores et déjà, que plus cette pathologie est diagnostiquée à temps, plus on peut ralentir sa progression.



L’ensemble est accompagné de dessins originaux de Jill Enders, l’illustratrice du Charme discret de l’intestin. Et l’éditeur de conclure que « ce livre aussi rigoureux que stimulant constitue un guide particulièrement précieux pour les malades et pour leurs proches ».



Aujourd'hui en France, on estime que trois millions de personnes (aidants, familles et proches) sont touchées par la maladie d’Alzheimer et on dénombre plus de 900.000 malades dans l’Hexagone. Rappelons également qu’un nouveau malade est détecté toutes les 7 secondes dans le monde.



Publié le Lundi 12 Juin 2017 dans la rubrique Santé | Lu 45 fois









Dans la même rubrique : < > Vivre équilibré : c'est essentiel pour un diabétique ! L'ostéopathie pour bien vieillir