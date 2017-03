Granny-aupair.com : quand mamie rime avec fille au pair ​On connaissait les jeunes filles au pair… Désormais, grâce au site Internet www.granny-aupair.com, ce sont désormais les mamies qui peuvent proposer leurs services en tant que « filles » au pair dans les familles à l’étranger, pour garder les enfants. Une initiative intéressante lancée à l’origine en Allemagne, il y a six ans déjà.





Avoir une jeune fille à la maison qui s’occupe en permanence des enfants, c’est bien pratique. Surtout lorsque les deux parents travaillent. Mais souvent, les couples craignent l’inexpérience de ces jeunes femmes qui n’hésitent pas à s’expatrier pour connaitre du pays, une nouvelle langue, de nouvelles coutumes. Sans compter les mamans qui n’ont pas toujours envie qu’une jeune fille viennent potentiellement bousculer la libido de leur mari en vivant dans la même maison.



De même qu’il existe depuis quelques temps déjà, le concept de « mamie-sitter », des grand-mères qui viennent garder les bambins pendant que les parents sont de sorties pour un soir, il existe depuis quelques années un nouveau concept qui fonctionne très bien outre-Rhin : celui de grand-mère au pair. C’est ce que propose le site Internet Granny-aupair.com aux femmes de plus de 50 ans.



Cette activité concerne des femmes seules, qui n´ont parfois plus de famille ou plus simplement, qui sont à la retraite, ont du temps et qui souhaiteraient prendre un rôle de « grand-mères de substitution » auprès d´enfants dans des familles du monde entier. « Nous ne sommes pas une agence d´emploi, notre concept est un réel projet social ayant pour but de connecter des « grannies » avec des familles partout dans le monde » précisent les responsables de ce site web dans leur communiqué.



Pour de plus en plus de familles, une mamie au pair est une garde idéale pour leurs enfants. Elles ont le temps de cuisiner, de faire des gâteaux, de préparer de bons petits plats, de bricoler, de jouer, etc. Elles donnent de l’amour tout en assurant la sécurité des bambins et prennent en charge, une partie des tâches dont les parents n’ont pas le temps de s’occuper à cause de leur vie professionnelle.



Cette idée permet aussi à des femmes au budget limité de réaliser leur rêve de voyage prolongé à l’étranger. Certaines familles prennent même en charge les frais de déplacement et une fois sur place, elles sont bien évidemment nourries et logées et intégrées à la vie de famille. Vous pouvez partir au sein d’une famille, mais si vous préférez, vous pouvez également choisir l’option humanitaire et aider les enfants les plus pauvres dans le monde.



www.granny-aupair.com Jusqu’à maintenant, le terme « au pair » était forcément associé à « jeune fille »… De nos jours, preuve que les temps changent, ce mot s’applique également à « mamie ». En effet, un site Internet baptisé www.granny-aupair.com propose aux familles, des grand-mères au pair. L’idée a été lancée il y a six ans en Allemagne par Michaela Hansen et arrive désormais en France.Avoir une jeune fille à la maison qui s’occupe en permanence des enfants, c’est bien pratique. Surtout lorsque les deux parents travaillent. Mais souvent, les couples craignent l’inexpérience de ces jeunes femmes qui n’hésitent pas à s’expatrier pour connaitre du pays, une nouvelle langue, de nouvelles coutumes. Sans compter les mamans qui n’ont pas toujours envie qu’une jeune fille viennent potentiellement bousculer la libido de leur mari en vivant dans la même maison.De même qu’il existe depuis quelques temps déjà, le concept de « mamie-sitter », des grand-mères qui viennent garder les bambins pendant que les parents sont de sorties pour un soir, il existe depuis quelques années un nouveau concept qui fonctionne très bien outre-Rhin : celui de grand-mère au pair. C’est ce que propose le site Internet Granny-aupair.com aux femmes de plus de 50 ans.Cette activité concerne des femmes seules, qui n´ont parfois plus de famille ou plus simplement, qui sont à la retraite, ont du temps et qui souhaiteraient prendre un rôle de « grand-mères de substitution » auprès d´enfants dans des familles du monde entier. « Nous ne sommes pas une agence d´emploi, notre concept est un réel projet social ayant pour but de connecter des « grannies » avec des familles partout dans le monde » précisent les responsables de ce site web dans leur communiqué.Pour de plus en plus de familles, une mamie au pair est une garde idéale pour leurs enfants. Elles ont le temps de cuisiner, de faire des gâteaux, de préparer de bons petits plats, de bricoler, de jouer, etc. Elles donnent de l’amour tout en assurant la sécurité des bambins et prennent en charge, une partie des tâches dont les parents n’ont pas le temps de s’occuper à cause de leur vie professionnelle.Cette idée permet aussi à des femmes au budget limité de réaliser leur rêve de voyage prolongé à l’étranger. Certaines familles prennent même en charge les frais de déplacement et une fois sur place, elles sont bien évidemment nourries et logées et intégrées à la vie de famille. Vous pouvez partir au sein d’une famille, mais si vous préférez, vous pouvez également choisir l’option humanitaire et aider les enfants les plus pauvres dans le monde.



Publié le Vendredi 31 Mars 2017 dans la rubrique Emploi | Lu 40 fois







Dans la même rubrique : < > Ozzé couture : une opportunité de devenir VDI pour les retraitées Wooln : une marque de tricot qui emploie des retraités