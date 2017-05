Générations Mouvement : réduire la fracture numérique, un enjeu sociétal En France, un senior sur quatre de 75 ans et plus utilise Internet. Parmi les non utilisateurs, une part importante d’entre eux évoque des difficultés à apprendre, ce qui leur en bloque l’accès. Depuis de nombreuses années, l’association Générations Mouvement s’implique pour réduire la fracture numérique chez les seniors et leur offrir les moyens de s’initier et d’apprivoiser l’informatique.

Des ateliers et des formations à l’informatique ont lieu régulièrement au sein des Fédérations départementales et des associations locales. Le plus souvent animés par des bénévoles, ces ateliers permettent aux participants de découvrir les fondamentaux de l’informatique (utilisation d’un clavier et d’une souris, traitement de texte, tableaux Excel etc.) mais aussi d’apprendre à utiliser internet (boîte mail, envoi et réception de photo, gestion du logiciel Skype, messagerie instantanée de vidéo) pour pouvoir communiquer avec leurs proches.



Par ailleurs, l’association de seniors est partenaire de Facilotab, la tablette spécialement conçue pour connecter les seniors et les personnes réfractaires à l’informatique. Cet outil adapté leur permet d’avoir accès à Internet et d’entretenir les liens avec leur famille de manière simplifiée.



D’autre part, en interne, Générations Mouvement a intégré depuis de nombreuses années les nouvelles technologies au sein de son activité quotidienne. Afin d’accompagner les responsables associatifs dans cette démarche, l’Institut de formation des responsables associatifs (Ifra) de la Fédération leur propose des formations à l’utilisation de certains logiciels comme powerpoint, des aides pour la gestion (fichier comptable, fichier d’adhérents...) et met à leur disposition des fiches pratiques pour l’animation des ateliers.



De nombreuses fédérations ou associations locales sont engagées contre la fracture numérique. Des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies sont ainsi mises en place. La Fédération d'Ille-et-Vilaine a, par exemple, élaboré des fiches techniques, simples, concrètes et accessibles, pour aider des responsables à animer des ateliers. Celles-ci sont dorénavant disponibles dans tout le réseau.



Autre initiative intéressante dans les Deux-Sèvres : l'initiation à Internet, pour tous les habitants, notamment pour aider les plus âgés à pouvoir effectuer leurs démarches en ligne. De même, dans des associations locales, les initiatives se multiplient pour aider les adhérents à se familiariser avec ce nouvel outil de communication, toujours pour les démarches en ligne et pour communiquer avec leurs proches.



Générations Mouvement est également présente au niveau national sur les réseaux sociaux et dispose d’une page Facebook et d’un compte Youtube. Depuis peu, la Fédération met l’accent sur ces outils de communication et apporte son soutien aux Fédérations départementales dans le développement de leur propre page Facebook Générations Mouvement. La Fédération nationale a ainsi conçu un guide à destination des présidents pour les aider à se familiariser avec ce réseau social et en connaître les bons usages.



