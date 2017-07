Génération autonomie : une BD sur l'autonomie des ainés De nos jours, la bande dessinée est de plus en plus utilisée afin de faire passer des messages auprès des populations. Auprès des jeunes bien évidemment, mais également auprès des adultes et même des personnes âgées. C’est le cas de Génération autonomie, une BD qui vise à mieux expliquer les différentes problématiques liées aux ainés.

Cela fait déjà quelques années que les bandes dessinées sont utilisées de manière pédagogique. Si, au départ, leur emploi était toujours associé à l’enfance, désormais, les dessins et les bulles servent aussi à éduquer les grands et mêmes les personnes âgées. De fait, de nombreuses BD servent à expliquer certaines maladies. Mais pas uniquement…



Ainsi, le groupe Indépendance Royale, spécialisé dans la mobilité et l’autonomie des personnes âgées vient d’éditer une bande dessinée intitulé Génération autonomie qui vise à mieux faire comprendre le maintien à domicile des ainés, la place des personnes âgées dans notre société, le rôle des aidants, l’équipement de la maison, etc.



Le scénario ? Il s’agit d’une histoire familiale qui associe plusieurs générations : grands-parents, enfants et petits-enfants. Et puis il y a aussi les amis, les proches, les voisins,… Au sein de ce petit monde, un grand-père ne va plus jouer au PMU, une grand-mère ne couche plus dans sa chambre à l’étage, une autre fait une chute, et puis il y a les adultes en quête de solutions, le fils adolescent plongé dans son smartphone… chaque épisode évoque la perte d’autonomie de nos aînés et les modifications des habitudes qui l’accompagne.



Au fil des pages, les générations s‘associent pour trouver des solutions : ici, un scooter électrique pour rejoindre les copains au café, là, un monte escalier pour ne plus dormir en bas, là encore, un fauteuil releveur qui sert aussi de terrain de jeux pour les petits enfants ou encore, une douche installée avec l’aide du petit-fils…



Publié le Mercredi 12 Juillet 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 57 fois





