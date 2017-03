Gamers Assembly : l'e-sport pour les seniors La Gamers Assembly, événement unique en son genre dédié aux joueurs et professionnels de l’e-sport (sport en jeux vidéo) qui se déroulera du 15 au 17 avril prochains au Parc des Expositions de Poitiers, met encore une fois les ainés à l’honneur ! Pas besoin d’être jeune pour être connecté ! Ces silver-gamers en sont la preuve vivante et vont vous montrer leurs talents vidéoludiques.

Depuis quelques années, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans le quotidien des seniors. Et contrairement à ce que l’on pense, il n’y a pas que les enfants qui jouent… D’ailleurs, l’âge moyen des joueurs (gamers pour être tendance) en France s’élève à 38 ans. Donc pas si jeune ! On commence également à trouver de nombreuses consoles de jeu dans les maisons de retraite, chose impensable il y a encore une dizaine d’années.



Dans cet esprit, depuis 2009, le Trophée des Seniors -organisé par le collectif Silver Geek- oppose chaque année les meilleurs joueurs de Wii Bowling (jeu de bowling qui se pratique par le biais d’une console vidéo mais qui demande un véritable effort physique) qui s’affrontent pour l’ultime finale sur la grande scène de la Gamers Assembly.



Des mois durant, ces personnes âgées qui résident dans des maisons de retraites des quatre départements de l’ancienne Région Poitou-Charentes, s’entraînent à lancer la boule et enchaîner spares et strikes.



Comme le souligne Brigitte Tondusson, chargée de mission à la Fondation MACIF, soutien du collectif Silver Geek : « nous avons créé et investi dans le Trophée des Seniors pour permettre à ses participants d’accroître leur curiosité face au numérique, mais également, pour apporter une nouvelle forme d’exercice afin d’améliorer leur motricité. Pendant plusieurs mois, ils partagent, s’amusent et évoluent dans l’espoir de remporter la coupe ! Ce programme a prouvé ses bienfaits et se met au service du bien-vieillir, tant sur un plan psychologique que physique, et nous espérons vraiment que d’autres régions en feront profiter leurs seniors ».



Rappelons que l’usage d’une console de jeu peut également être très bénéfique à la santé de ces ainés. Les joueurs développent en effet leurs capacités de concentration, de mémorisation et d’équilibre. « Le jeu vidéo permet aux résidents de travailler la coordination oculomotrice. Nous approfondissons cela lors de nos séances de rééducation », explique Amandine Widloecher, ergothérapeute.



Au-delà de l’aspect ludique et santé de ce beau projet, ce tournois permet à ces différentes générations de créer du lien social et intergénérationnel, notamment autour de thématiques très contemporaines telles que les solidarités actives et le numérique. Cette année encore, venez de nouveau encourager ces seniors et partager avec eux l’émotion de la victoire à la Gamers Assembly !



