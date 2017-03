Gagnez de la place à l’intérieur, en aménageant vos extérieurs : l’investissement malin !

Et bien, c'est cet espace de garage qui va vous permettre d'agrandir la maison. Plutôt que d'astreindre vos autos entre les murs de votre habitation, pourquoi ne pas les garer sous un abri voiture, communément nommé « carport » ? Car, des carports, il en existe des simples, pour une voiture, des doubles, des triples, avec un toit plat, double pente ou simple pente, adossé à la maison ou indépendant, avec atelier ou remise Sans parler du choix des matériaux et de la silhouette parfois très esthétique des modèles, modèles capables d'intégrer un jardin paysagé en toute discrétion. Des abris voiture en bois, assez classiques mais très qualitatifs, des carports en aluminium peint design ou en acier galvanisé, voire en toile, pour une solution plus temporaire… Ces choix ne dépendent que d'une chose : les critères que vous vous êtes fixés. Le métal s'accorde ainsi bien avec la résistance et la durabilité, quand le bois s'avère souvent esthétiquement unique et le PVC économique ou mobile… Dans tous les cas, l'abri en kit vous offre une extension de maison à moindre coût , par comparaison avec l'agrandissement de votre habitation par des professionnels ou la construction en dur.