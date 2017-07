France : près de 750.000 personnes âgées en maison de retraite à fin 2015 Selon les derniers chiffres de la Drees, qui viennent tout juste d’être publiés, il y avait à fin 2015 en France, 728.000 personnes fréquentant une maison de retraite ou y vivant, soit 10% des plus de 75 ans et un tiers des 90 ans ou plus.

On le sait, la France vieillit. Fort logiquement, au fil des années, le nombre de personnes âgées accueillies en maisons de retraite augmente, mais leur « profil » évolue… Ainsi, selon les derniers chiffres de la Drees, fin 2015, 728.000 personnes fréquentaient une maison de retraite ou y vivaient, soit 10% des plus de 75 ans et un tiers des 90 ans ou plus.



Une très large majorité, huit personnes sur dix, est accueillie en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce que les professionnels appellent les EHPAD. L’hébergement temporaire ou l’accueil de jour concernent quant à lui peu de gens avec seulement 4% des personnes âgées accompagnées.



Autre point saillant de cette étude, les résidents en maisons de retraite sont de plus en plus âgés (une véritable tendance depuis plusieurs années). Ainsi, la moitié a plus de 87 ans et 5 mois, contre 86 ans et 5 mois fin 2011. Dans la mesure où les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont majoritaires et sont aussi plus souvent seules que les hommes ; la quasi-totalité, 91%, n’a pas de conjoint.



Les personnes accueillies en 2015 sont aussi plus dépendantes qu’en 2011 (là encore, il s’agit d’une tendance de fond dans ce secteur) : de fait, plus de huit résidents sur dix sont classées en GIR 1 à 4 et 93% des ainés n’étant pas hébergés en logement-foyer ont besoin d’une aide à la toilette. Enfin, parmi les résidents, le tiers (260.000) souffre d’une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ou autre.



Enfin, la population des maisons de retraite est en renouvellement permanent. Ainsi, un quart des personnes accueillies au 31 décembre 2015 était arrivé dans l’établissement au cours de l’année ; 55% provenaient de leur domicile ou de celui d’un proche. Et pour finir, un tiers ayant rejoint un établissement en 2015 l’a quitté la même année.



