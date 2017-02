France Alzheimer et Waah : un t-shirt pour lutter contre la maladie Jusqu’au 12 février 2017, pour chaque t-shirt « Mémoire » acheté, cinq euros seront reversés à l’Association France Alzheimer et maladies apparentées pour soutenir ses actions. Pour dix t-shirts ou sweats achetés, c’est une heure de recherche financée.

Allez, faisons un peu la promotion d’une bonne action. En effet, depuis quelques jours, il est possible de s’offrir un t-shirt « Mémoire » réalisé en collaboration avec la marque Waah et l’association France Alzheimer.



Sur le vêtement, le mot « mémoire » (en rouge) qui semble sortir de la tête et qui vient à manquer dès lors que l’on est atteint de cette maladie neurodégénérative, a été traduit en dix-huit langues*. Car la maladie nous concerne tous et sur toute la planète. Une planète dont les habitants vieillissent et qui voit parallèlement, le développement de cette maladie du cerveau.



A noter que les fonds récoltés pendant cette campagne serviront à soutenir les actions en direction des personnes malades et de leurs familles (café-mémoire, séjour vacances-répit Alzheimer, accueil de jour, formation des aidants, etc.) et à faire avancer la recherche.



En France, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie, apparentée et par ailleurs, trois millions de personnes sont directement concernées quand on prend en compte les proches aidants. Rappelons également qu’un nouveau malade est détecté toutes les 7 secondes dans le monde et qu’il n’existe actuellement aucun traitement curatif.



Précisons que la société Waah est spécialisée dans la conception et la vente de produits qui viennent en aide à une cause ou une personne. Cette entreprise soutient actuellement plus de 65 associations via des dons financiers réguliers. Découvrez nos causes.



*existe en blanc ou gris en plusieurs tailles pour hommes et femmes. Ce t-shirt est en coton et a été fabriqué en France. A partir de 24,90 euros.



