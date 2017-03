France Alzheimer entre en campagne A l’approche de l’élection présidentielle, France Alzheimer et maladies apparentées adresse aux candidats 23 propositions concrètes pour améliorer la prise en soin. Un « programme » à découvrir sur le site www.touscandidatsalamaladie.fr





Un programme, six thématiques, vingt-trois engagements !

Parce que France Alzheimer et maladies apparentées considère qu’il s’agit là d’un enjeu national de santé publique pour le quinquennat à venir, l’Association a choisi d’informer et de sensibiliser les candidats sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées. Depuis le 9 mars, elle mène donc, elle aussi, campagne.



Dans la droite lignée de son message historique « Tous concernés, tous mobilisés », France Alzheimer a mis en ligne un site Internet dédié à cette opération de sensibilisation :



Objectif : faire de la maladie et de sa prise en soin l’un des sujets du débat électoral. L’Association y aborde donc six thématiques clés : la communication et les représentations sociales de la maladie ; le diagnostic ; le parcours de soins ; le soutien aux aidants ; le coût financier ; la recherche scientifique. Mieux, elle y détaille 23 propositions concrètes en forme de programme de campagne. Des propositions qu’elle espère reprises par les candidats !



Un appel à une citoyenneté active et solidaire !

Mais pour porter ces revendications auprès des prétendant(e)s à la présidence de la République, France Alzheimer et maladies apparentées compte plus que jamais sur la mobilisation du grand public. Pour ce, deux possibilités s’offrent à vous :

- le soutien aux propositions de France Alzheimer : en renseignant sur le site www.touscandidatsalamaladie.fr votre adresse mail, vous témoignez de votre soutien aux propositions de l’Association. Plus les soutiens seront nombreux, plus l’initiative de France Alzheimer à l’égard des candidats sera crédible, légitime et efficace.



- le relais via Twitter : vous pouvez directement, à partir du site www.touscandidatsalamaladie.fr relayer les propositions de l’Association auprès des candidats. Il s’agit, cette fois, de les interpeller directement et de les inciter à prendre part à leur tour à la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.



Pour faire campagne aux côtés de France Alzheimer et améliorer la prise en soin de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, rendez-vous sur www.touscandidatsalamaladie.fr. Environnement, sécurité, emploi, éducation… Sur chacune de ces thématiques, les candidats à la présidence de la République se sont largement exprimés. Mais qu’en est-il de leur programme respectif en matière de santé, et plus précisément en ce qui concerne la maladie d’Alzheimer et sa prise en soin ? Face à une pathologie qui touchera en 2025 un Français de plus de 65 ans sur 4, la question mérite d’être posée. Des réponses et des engagements méritent d’être clairement avancés !Parce que France Alzheimer et maladies apparentées considère qu’il s’agit là d’un enjeu national de santé publique pour le quinquennat à venir, l’Association a choisi d’informer et de sensibiliser les candidats sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées. Depuis le 9 mars, elle mène donc, elle aussi, campagne.Dans la droite lignée de son message historique « Tous concernés, tous mobilisés », France Alzheimer a mis en ligne un site Internet dédié à cette opération de sensibilisation : www.touscandidatsalamaladie.fr faire de la maladie et de sa prise en soin l’un des sujets du débat électoral. L’Association y aborde donc six thématiques clés : la communication et les représentations sociales de la maladie ; le diagnostic ; le parcours de soins ; le soutien aux aidants ; le coût financier ; la recherche scientifique. Mieux, elle y détaille 23 propositions concrètes en forme de programme de campagne. Des propositions qu’elle espère reprises par les candidats !Mais pour porter ces revendications auprès des prétendant(e)s à la présidence de la République, France Alzheimer et maladies apparentées compte plus que jamais sur la mobilisation du grand public. Pour ce, deux possibilités s’offrent à vous :- le soutien aux propositions de France Alzheimer : en renseignant sur le site www.touscandidatsalamaladie.fr votre adresse mail, vous témoignez de votre soutien aux propositions de l’Association. Plus les soutiens seront nombreux, plus l’initiative de France Alzheimer à l’égard des candidats sera crédible, légitime et efficace.- le relais via Twitter : vous pouvez directement, à partir du site www.touscandidatsalamaladie.fr relayer les propositions de l’Association auprès des candidats. Il s’agit, cette fois, de les interpeller directement et de les inciter à prendre part à leur tour à la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.





Publié le Jeudi 9 Mars 2017 dans la rubrique Santé | Lu 252 fois









Dans la même rubrique : < > Les Assises de la Fondation Médéric Alzheimer Krys s'engage dans la démocratisation des prothèses auditives