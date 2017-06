Foire aux vins d'automne : les belles surprises de Lidl pour la rentrée Pour la présentation de sa troisième Foire aux vins, Lidl avait carrément mobilisé Bernard Magrez pour servir ses vins et notamment son Château Pape Clément qui sera l’une des pépites disponible dans les raretés proposées par Lidl.

Dès le 6 septembre, la sélection 2017 de la Foire aux vins sera disponible dans les 1.500 magasins de France de la chaîne Lidl. Outre des prix très serrés sur une sélection de 35 produits qui débutent à partir de 1,49 euro, Lidl proposera comme à l’habitude un choix d’une quinzaine de références prestigieuses disponibles en édition limitée. Des flacons vendus exclusivement dans la boutique prestige du site « foireauxvins-lidl.fr ».



La liste de ces vins haut-de-gamme sera rendue publique une semaine avant l’ouverture de la Foire aux vins. Acteur récent dans le domaine des foires aux vins, Lidl est également récompensé pour sa créativité et sa manière de mettre le vin en avant dans ses foires.



Dans sa « sélection du caviste » qui est en fait le rayon vins haut de gamme de l’enseigne, Lidl proposera en fonction des régions des produits premium régionaux. Des produits qui seront aussi disponibles dans la boutique en ligne. Bien entendu, le nombre de flacons disponibles pour ces étiquettes prestigieuses sera limité et il conviendra de ne pas traîner pour faire ses emplettes.



Au sein de cette sélection, nous avons retenu quelques bouteilles dont les prix et la qualité sont particulièrement attractifs. En champagne, le Maxime Bellois à 14,99 euros offre un équilibre parfait pour l’apéritif ou les poissons grillés.



Les amateurs de vin d’Alsace trouveront un Gewurztraminer à 5,95 euros moelleux et frais qui accompagnera parfaitement les fromages puissants. Un peu plus cher, à 9,99 euros, le Rully de Bertrand de Monceny conviendra avec bonheur à une volaille de Bresse. En Bourgogne rouge, nous avons retenu un Hautes-Côtes de Nuits du Domaine Bajard en AB offert à 8,99 euros.



Plus au Sud, c’est un vin de Bernard Magrez qui nous a séduit. Ce vin du Languedoc, le Pierres Fendues des Terres du Sud, proposé à 3,99 euros sera le partenaire parfait des viandes rouges et des fromages puissants. Enfin, pour ceux qui osent, le Maury, ce vin doux du Languedoc se boira comme une gourmandise avec du fromage ou un joli dessert. Disponible à 4,99 euros. A noter dans vos agendas de la rentrée.



Joël Chassaing-Cuvillier







Publié le Jeudi 22 Juin 2017 dans la rubrique Consommation | Lu 61 fois







