Famileo : 15.000 messages postés par les familles à destination des résidents Six mois après son lancement au sein des résidences LNA Santé, Famileo, ce nouveau service de type « réseau social » semble bien apprécié des familles et des résidents des maisons de retraite. Selon le groupe Noble Age, 15.000 messages auraient été postés depuis le début de l’opération.

Avant d’aller plus avant, rappelons que Famileo est un réseau social adapté aux personnes âgées et à leurs proches. Très simple d’utilisation, il s’agit d’une application pour téléphone de type smartphone qui permet d’envoyer, des messages et des photos à une personne qui réside en maison de retraite.



Les familles peuvent donc partager des moments de vie en direct (repas de famille, anniversaires des petits-enfants…) avec leurs parents. Précisons que cette application permet également aux proches de consulter l’actualité de l’établissement, publiée par l’équipe d’animation.



Par ailleurs, deux fois par mois, les messages envoyés par chaque famille (enfants ou petits-enfants pour la plupart) sont automatiquement mis en page sous la forme d’une « Gazette » papier personnalisée qui est imprimée par l’établissement puis partager avec le résident destinataire des messages.



Mis en place en juillet 2016 au sein des 45 établissements du groupe LNA Santé, à ce jour, plus de 600 familles de résidents auraient activé ce service (640 résidents bénéficieraient du service). C’est ainsi qu’en six mois d’utilisation, 2.575 gazettes imprimées ont été distribuées par les équipes aux résidents.



Cet aspect « techno » séduit particulièrement les petits-enfants des résidents (30–50 ans), qui jusqu’alors n’étaient pas autant impliqués dans cette relation que leurs parents. Conséquence extrêmement bénéfique, le lien intergénérationnel s'est vu nettement renforcer !



Autre point intéressant, de nombreuses personnes ne résidant pas à proximité de leur parent-résident peuvent désormais assurer un lien plus régulier grâce à ce réseau social dédié. D’autre part, Famileo met en relation, non seulement le résident avec sa famille, mais également les membres de la famille entre eux. Bref, les rapprochements familiaux –au sens large- sont facilités. Une expérience issue des nouvelles technos très intéressante. Belle initiative.



Publié le Mercredi 25 Janvier 2017 dans la rubrique Maisons de retraite







