FCI : un quinqua forme les seniors aux nouvelles technos à Toulouse Les nouvelles technos et l’informatique, c’est bien et c’est vraiment pratique ! Mais à condition de savoir s’en servir… Or, de nombreuses personnes âgées se retrouvent totalement désarmées devant un clavier ou une tablette. C’est pour eux que Fred Chan-Ashing a créé FCI, une entreprise de formation des ainés à l’outil informatique qui œuvre dans la région de Toulouse.





Wifi, spam, appli, e-mail, navigateur, arobase, Google, zip... L’ordinateur ou la tablette ne sont pas encore allumés que déjà, un très grand nombre d’utilisateurs -notamment seniors- se retrouve totalement « largué » par tout ce jargon pour le moins abscons pour ceux qui ne sont pas « nés avec »..



Pour venir en aide à tous ceux qui souhaitent apprendre, sur Toulouse et sa région, à utiliser tablettes, smartphones et ordinateurs, Fred Chan-Ashing a créé l’entreprise FCI - Formation Connexion Informatique. Pour faciliter les choses, il se déplace au domicile de ses clients en Haute-Garonne, sur Toulouse et dans les 50 km alentours.



Comme le souligne Fred, « en 2016, plus de la moitié des Français a reçu un appareil high-tech au pied du sapin. Si les smartphones, ordinateurs, tablettes et autres objets connectés ont toujours autant la côte et s'imposent désormais comme des indispensables, je constate tous les jours que la majorité de leurs nouveaux propriétaires n'est absolument pas en mesure de les utiliser ou d'en tirer le meilleur parti ! Et, il n’est pas rare que voir des parents et grands-parents ranger sagement leurs matériels après les avoir reçus en cadeaux, faute de savoir comment les appréhender... »



Rappelons que de nos jours, l’informatique, Internet et les objets connectés font partie de notre quotidien. Et ce n’est que le début d’une tendance de fond qui va prendre de l’ampleur dans les années à venir. Il est d’ores et déjà difficile, parfois, de se passer du web pour effectuer certaines tâches administratives. Il est donc primordial que les seniors apprennent le B.A.-BA de tous ces nouveaux outils pour ne pas se sentier en marge ou isolés de la société.



Fred Chan-Ashing

E-mail :

