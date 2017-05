Evaluez votre retraite Pour estimer le montant de sa future pension de retraite, des simulateurs sont accessibles en ligne et utilisables quel que soit son statut professionnel : salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant…

Simuler le montant de sa retraite, même si l’on est encore loin de la retraite, permet de mieux apprécier quelles sont ses perspectives personnelles et de mieux définir la stratégie adaptée à sa situation, y compris sur le plan financier. Le point avec La finance pour tous.

Connaître le montant moyen des pensions de retraite

Selon l'INSEE, à fin 2014, la pension moyenne des 15,8 millions de retraités français tous régimes confondus s’établissait à 1.322 euros bruts mensuels (pension de base et pension complémentaire). La retraite brute moyenne des femmes s’élève à 1.297 euros par mois, inférieure de 25% à celle des hommes.



Selon une enquête réalisée en octobre 2015 par l’Observatoire français des retraites, 79% des Français sont préoccupés par le montant de leur retraite et plus des deux-tiers (67%) par leur niveau de vie. Même si les chiffres sont en baisse par rapport à 2014, où ils étaient respectivement de 84% et de 78%, l’inquiétude des Français est réelle et sans doute légitime.



Le taux de remplacement a tendance à baisser globalement et même si pour l’instant, compte tenu de leurs autres ressources et de leurs moindres dépenses, les retraités conservent un pouvoir d’achat à peu près équivalent à celui des actifs, il est important de ne pas se laisser surprendre par le montant global de sa future retraite. (Pensions de retraite : les difficultés sont à venir)



Simuler le montant de sa future retraite avec le simulateur M@rel

Le simulateur M@rel a été mis en place dans le cadre de l’application de la loi de 2003 et de sa partie concernant le droit à l’information sur la retraite. Il a été conçu conjointement par les principaux régimes qui versent des prestations retraite. Ce qui permet de procéder à des estimations sur des carrières correspondant à plusieurs activités (salarié, travailleur indépendant ou fonctionnaire).



Les estimations sont effectuées sur la base des informations personnelles fournies par l’assuré qui saisit les éléments principaux de sa carrière ainsi que différents éléments nécessaires au calcul des pensions (nombre d’enfants par exemple). L’assuré doit ensuite choisir entre plusieurs scénarios d’évolution de sa carrière future.



M@rel estime alors le montant global de la retraite, tous régimes confondus, à différents âges de départ, généralement entre 60 et 65 ans. Il permet donc d’avoir des réponses à des questions concernant votre âge de départ à la retraite à taux plein, le montant de votre pension à cette date, selon les différentes hypothèses d’évolution de vos revenus ainsi que les incidences d’un départ plus ou moins tardif.

Évaluer le montant de sa future retraite avec le simulateur Agirc-Arrco

Les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco ont lancé en mai 2016 un nouveau simulateur retraite en ligne pour estimer le montant de sa future pension de retraite, à partir de ses données réelles, en fonction du cursus professionnel déjà effectué et des différents scenarii d’évolution professionnelle possible.



Le résultat obtenu donne une estimation du montant de la future retraite globale en euros par mois (retraite de base du régime général – Cnav- et complémentaires Agirc-Arrco), selon plusieurs âges :

- à partir de 60 ans (si vous bénéficiez du système des « carrières longues »),

- à partir de 62 ans (âge de départ à la retraite avec ou sans taux plein),

- à partir de 67 ans (Âge taux plein sans conditions de durée d'activité).

Il est possible d’améliorer le résultat de la simulation en mettant à jour sa carrière passée, de sauvegarder la simulation et de télécharger le récapitulatif.



L’Agirc-Arrco a lancé début décembre 2016 son application mobile Smart’ Retraite. Avec l’application mobile Smart’ Retraite, les salariés et les retraités du privé ont accès, sur leur téléphone portable, à toutes les informations retraite, quel que soit leur âge. Chaque utilisateur peut accéder à ses données personnelles, de manière sécurisée avec une procédure d’authentification, et effectuer des simulations, comme sur le site internet, pour estimer le montant de leur future retraite. L’application permet également de suivre l’avancement de sa demande de retraite et de consulter la date des prochains versements des pensions de retraite.



Cette application est téléchargeable gratuitement sur les Stores (Apple ou Google Play). Les identifiants et mots de passe de l’espace personnel du site Agric-Arrco permettent d’accéder aux services de l’application Smart’ Retraite.



