Europe : une plateforme numérique pour favoriser la solidarité intergénérationnelle

De nos jours, la situation économique des seniors vivant seuls n’est pas toujours facile… Entre solitude et petites retraites, le quotidien des anciens n’est pas rose tous les jours. De plus, l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé (paradoxalement) pose plusieurs problèmes : celui de l’angoisse de vivre seul d’une part, et les frais de logement parfois élevés pour de faibles pensions d’autre part. Surtout dans les grandes villes.



Il existe pourtant une solution ! La cohabitation ou colocation entre seniors et étudiants. Une pratique encore relativement méconnue, qui depuis une dizaine d’années a du mal à se développer… Voici donc une excellente initiative. En effet, afin de favoriser les liens entre Européens, de répondre aux problématiques d’isolement des personnes âgées et de logement des jeunes, l’Assurance retraite (Cnav) et ses partenaires viennent de lancer ce projet de plateforme numérique qui permet de mettre en relation des jeunes retraités qui disposent d’une chambre libre avec des étudiants, apprentis ou volontaires inscrits au programme Erasmus+.



Dans la pratique, ce projet a plusieurs objectifs :

• prévenir l’isolement des personnes âgées et faciliter l’installation des jeunes étudiants européens,

• créer une situation interculturelle riche tant pour le retraité que pour le jeune dont l’intégration dans le pays d’accueil se trouve facilitée.

• garantir aux jeunes et aux retraités un haut niveau de protection par l’utilisation d’identifiants numériques institutionnels, une sécurité garantie de leurs données personnelles et par l’accompagnement personnalisé des binômes retraités-jeunes avec les acteurs partenaires du projet.

Afin d’identifier les besoins des utilisateurs de la plateforme, des enquêtes ont été menées auprès de 600 retraités de la région Ile-de-France, et d’étudiants européens sur les attentes et les freins au logement intergénérationnel international.



Ce projet a reçu le 16 mars dernier le premier prix du concours la Cousinade organisé par le SGMAP (secrétariat général pour la modernisation de l’action publique). L’ouverture du service aux premiers binômes d’étudiants et de retraités est programmée pour la rentrée 2017.