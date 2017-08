Être senior et rester chic : où trouver des conseils ? Entre son exposition au Bon Marché, sa prestation dans une publicité Citroën ou encore le documentaire qui lui est consacrée sur Netflix, difficile de passer à côté d’Iris Apfel ces derniers temps. Parle-t-on d’une jeune artiste en passe de devenir incontournable ? Au vu de sa forme étincelante et de sa notoriété naissante en France on pourrait le penser, pourtant Iris Apfel vient de fêter ses 96 ans.





Pour des conseils beauté

Youtube est devenu avec le temps, le terrain de jeu de personnes distillant des conseils en tout genre face à la caméra. Ce sont les fameux Youtubeurs et il en existe pour à peu près tous les domaines. Mode et beauté sont évidemment des incontournables et plusieurs milliers de personnes suivent avec attention les nouvelles vidéos des Youtubeuses stars. Les seniors n'échappent pas à la règle et eux aussi possèdent leur Youtubeuse star. Elle s'appelle Nicole Tonnelle. Cette ancienne esthéticienne donne régulièrement des conseils beauté et cosmétique tout en n'hésitant pas à fustiger les marques faisant du jeunisme et ne pensant pas aux seniors. C'est un personnage haut en couleur qui n'a pas sa langue dans sa poche !

Pour des conseils mode

Là aussi, de nombreuses blogueuses seniors ont fait leur apparition sur



Pour l’instant les hommes sont un peu mis de côté

C’est certainement le petit bémol que l’on doit apporter. S’il est assez aisé de trouver des blogueuses ou des Youtubeuses concernant la beauté ou la mode pour les femmes, les hommes sont encore assez peu concernés. S’il est vrai que c’est aussi le cas pour les publics plus jeunes, pour l’instant les seniors hommes semblent complètement délaissés. Pourtant, les hommes de plus de 50 ans sont eux aussi visés par les marques et rien ne les empêchent d’être chics. Alors peut-être que cela peut vous donner des idées et pourquoi ne pas lancer un blog de conseils mode pour les seniors hommes !



