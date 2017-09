Eté Indien : pour une démocratisation de la pratique sportive des seniors Pour rester en santé et bien-vieillir, il faut bouger. Il faut « se » bouger plus. Dans ce contexte, la jeune entreprise française Eté Indien Editions conçoit des programmes « sport et bien-être » en vidéo destinés aux 55 ans et plus. L’idée ? Faciliter et démocratiser la pratique sportive à domicile chez les seniors.

De plus en plus d’intervenants, de programmes ou d’applications ciblent les seniors dans le domaine du sport, du bien-être et de la santé. L’idée de base étant à chaque fois, de « faire bouger » les quinquas et plus afin de favoriser le bien-vieillir.



L’un des derniers concepts en date a été lancé en début d’année par Eté Indien Editions. Cette idée est née de l’amitié entre Benjamin Braquet, chef d’entreprise, et Julien Odienne, professeur d’Education Physique et Sportive.



« Notre objectif est de démocratiser l’activité physique pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Nous voulons leur permettre de prendre soin de leur forme physique et psychologique quels que soient leurs moyens financiers, leur degré de sédentarité, leur mobilité ou leur lieu d'habitation » indique Benjamin.



Plus concrètement, il s’agit de vidéos d’accompagnement sportif visant à lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité. Comment ? Grâce à des séances d'exercices à visionner chez soi sur sa TV, son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Au programme : renforcement musculaire, coordination, équilibre et stimulation cardiopulmonaire.



Ces vidéos sont envoyées par email une fois par semaine durant une durée de dix semaines. Naturellement, les exercices sont adaptés à tous les niveaux et côté prix, il faut compter 77 euros pour le programme Corpore Sano.



D’une manière générale, les seniors ne font pas suffisamment d’exercices physiques. Selon une étude de l’association Attitude Prévention, menée sur cinq ans et publiée en janvier 2017, les personnes entre 55 et 64 ans effectuent en moyenne 7.439 pas par jour alors que la recommandation minimale est de 10.000 pas par jour.



Rappelons que la pratique d’une activité physique régulière peut avoir une incidence directe sur la durée et la qualité de vie. Une autre étude menée par le CHU de Saint Etienne en 2016 a démontré que 15 minutes de marche rapide par jour peuvent réduire de 22 à 35% le risque de décès chez des sujets de 65 ans.



Publié le Vendredi 8 Septembre 2017





