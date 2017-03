Esthechoc : la carré de chocolat anti-âge Manger un carré de chocolat et rajeunir. Une association a priori impensable… Et pourtant ! En effet, après dix ans de recherches, l’Université de Cambridge en Angleterre a mis au point un chocolat bon pour la peau. Son nom ? L’Esthechoc. Explications.

Alors que les fêtes de Pâques se rapprochent, voici une excellente nouvelle pour tous les amateurs de chocolat. En effet, cela fait des années qu’on entend la même chose : « Le chocolat, c 'est bon pour le cœur ! ». Certes, c’est vrai -à condition de manger du chocolat noir-, mais le cacao n’est pas seulement bon pour la santé cardiovasculaire.



Un nouveau produit est disponible depuis quelques temps sur le marché. Il s’agit de l’Esthechoc, une véritable innovation nutri-cosmétique. Un chocolat antiâge mis au point par Cambridge Chocolate Technologies, qui fait partie de l’Université de Cambridge en Angleterre.



D’après ses développeurs, ce chocolat serait révolutionnaire car il agirait sur la microcirculation de la peau, l’oxygénation des tissus, la détoxification et la nutrition de notre peau. Les rides s’estomperaient et l’épiderme serait plus tonique. L’efficacité de ce chocolat a été étudié sur plus de 3.000 volontaires seniors âgés de 50 à 60 ans et a montré une amélioration significative dès trois semaines d’utilisation.



Pour obtenir des résultats significatifs, il faut consommer tous les jours un petit carré de chocolat de 7,5 g qui apporte 4 mg d’astaxanthine (soit l’équivalent de 300 g de saumon) et 11 mg de polyphénols (quantité contenue dans 100 g de chocolat noir) : plutôt facile à respecter ! Et pour couronner le tout, une portion d’Esthechoc apporte seulement 38 kcal !



Ce chocolat Esthechoc a reçu de nombreuses récompenses. Il est adapté aux personnes diabétiques, végétariennes, végétaliennes et convient à tous les types de peau.



Publié le Lundi 27 Mars 2017 dans la rubrique Bien-être







