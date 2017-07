Eaux de baignade : où se baigner sans problème ?

Chaque site est classé dans l'une des catégories suivantes :

: l'eau des lieux de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois, le suivi s'étendant pour la France métropolitaine en général du 15 juin au 15 septembre. Il est possible de connaître ainsi la qualité des eaux de baignade de plus 3.000 zones. Pour cela, il suffit d'effectuer une recherche par liste déroulante (département, commune) sur ce site web dédié à la qualité des eaux de baignade - site dont l'eau est d'excellente qualité ;- site dont l'eau est de bonne qualité ;- site dont l'eau est de qualité suffisante ;- site dont l'eau est de qualité insuffisante ;- site n'ayant pas suffisamment de prélèvements cette saison pour être classé ;- site pour lequel un classement n'est pas encore possible ;- site connaissant une interdiction temporaire de baignades.La qualité des eaux de baignade est évaluée au moyen d'indicateurs microbiologiques (bactéries). Ce contrôle sanitaire inclut aussi une surveillance visuelle destinée à détecter la présence par exemple de résidus goudronneux, de verre, de plastiques ou d'autres déchets à la surface de l'eau.: en 2016 en France, sur 3.359 sites de baignades répartis sur 1.670 communes, 91% de ces sites ont eu des eaux classées en excellente ou bonne qualité.