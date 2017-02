Dorothy Williams : un "streap tease" burlesque à 90 ans ! Allez, une petite vidéo qui va vous donner un peu de baume au cœur ! En effet, dans les auditions de l’émission américaine America’s Got Talent* passée l’été dernier à la télévision, on a pu voir Dorothy Williams, 90 ans, réalisé une belle prestation. La nonagénaire a offert un spectacle de danse burlesque qui a laissé les jurés médusés !

La prestation de Dorothy Williams a fait le bonheur du public et a épaté le jury de cette émission qui, à la façon d’un radio-crochet, fait défiler des candidats de tous âges qui dévoilent leurs talents en tous genres ! Depuis quelques temps, il n’est plus rare de voir des personnes âgées présenter leur show.



L’une des dernières en date ? Dorothy Williams, une vieille dame de 90 ans qui montre que l’âge ne doit pas nous empêcher de rêver. Elle est née à Chicago en 1926. A partir de 17 ans, elle a commencé à danser et s’est ensuite produite dans de nombreux clubs… Elle a ensuite poursuivi sa carrière dans un supermarché tout en continuant la danse (notamment burlesque).



Dorothy a également serveuse et même chauffeur de taxi ! Elle s’est mariée, puis s’est installé à Hilo à Hawaii. C’est là qu’elle est devenue Yummy The Clown, personnage qu’elle a interprété pendant une quarantaine d’années. Elle a survécu à un cancer qui l’a laissé partiellement handicapée. A l’époque de l’émission, elle enseignait le ukulele et la danse dans un club de personnes âgées.



Dorothy souhaite montrer que malgré l’âge, on peut continuer à s’amuser, à amuser les autres et à faire ce que l’on a envie. Lorsqu’elle s’est présentée sur la scène de l’émission pour la première fois, pour son audition, elle a annoncé aux jurés : « laissez-moi vous amuser ». Elle a réussi.



Dorothy a été éliminée en quart de finale. C’est la personne la plus âgée à avoir atteint ce niveau dans l’émission. Sa vidéo a été vue des millions de fois. Une très belle chose pour changer l’image (souvent « plan-plan ») que d’aucuns se font encore de nos aînés. A voir.



*Saison 11





Publié le Lundi 6 Février 2017 dans la rubrique Divers | Lu 202 fois







