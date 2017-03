Doro lance Doro Care, des produits technos pour le maintien à domicile Doro, le spécialiste de la téléphonie mobile pour seniors, vient de lancer à l’occasion du Mobile World Congress 2017 de Barcelone (Espagne), une toute nouvelle gamme de produits high-tech baptisée Doro Care qui vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Détails.

La frontière entre la téléphonie mobile et tous les appareils connectés de maintien à domicile est ténue. Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que Doro, « le » spécialiste des mobiles pour les seniors depuis des années, se lance dans l’univers du « care », un marché en pleine croissance !



Comme le souligne Robert Puskaric, PDG de Doro : « le changement démographique exige que nous proposions de nouvelles solutions de maintien à domicile. Pour rester à la maison et garder son indépendance, notre savoir-faire et notre gamme de produits permettent de conserver son autonomie et sa liberté ». Dont acte.



Dans la pratique, Doro équipe donc ses objets connectés de fonctionnalités qui permettent d’assurer le contact permanent entre les utilisateurs et leurs proches ou avec un centre de téléassistance en cas d’urgence (ce qui existe d’ailleurs déjà sur le marché chez d’autres marques).



Les personnes âgées ont désormais à leur disposition des produits équipés de fonctionnalités telles que le bouton d’urgence, le minuteur de sécurité, les zones de vie ou encore la fonction « Tout va bien ? ». Parmi les produits commercialisés dans la gamme Doro Care, on retrouve bien évidemment un mobile, le Doro Secure 628, un téléphone à clapet facile à manipuler grâce à son grand écran, ses touches espacées et un son puissant ou encore le Doro Secure 580IP, un appareil robuste et résistant aux éclaboussures permettant d’appeler quatre contacts prédéfinis, compatible avec les appareils auditifs.



Autre nouveauté : le médaillon ou le bracelet Bluetooth, Doro 3500, qui peut aussi être connecté à un certain nombre de mobiles de la gamme en cas d’urgence. Par ailleurs, la marque commercialise également une montre connectée, la Doro Secure 480, qui s’avère très pratique notamment en cas d’urgence car l’utilisateur peut facilement déclencher une alarme qui sera ensuite transmise à un centre de téléassistance. Enfin, grâce à l’appli Doro Alarm Application, les smartphones comme le Doro 8031, deviennent compatibles avec les centres de téléassistance.



Bref, comme on peut le constater, Doro a développé cette année une large gamme de produits orientés « care » totalement cohérente avec les besoins du marché du maintien à domicile. Une évolution somme toute logique de son activité.



Publié le Mercredi 1 Mars 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 223 fois







