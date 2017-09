Doro 8040 : un smartphone pour personnes âgées "nouvelle génération" Doro, le spécialiste du téléphone pour les seniors vient de dévoiler l’une de ses dernières créations à l’occasion de la Foire Internationale d’Electroniques (IFA) de Berlin. Il s’agit de son nouveau smartphone, le Doro 8040, qui permet, grâce à des fonctionnalités plus poussées, de rassurer les seniors et leurs proches. Détails.

La téléphonie mobile n’en finit pas d’évoluer et de progresser. Longtemps à la traine, les modèles pour les seniors et surtout, ceux pour les personnes âgées, ont également le vent en poupe, notamment grâce au fabriquant Doro qui depuis une dizaine d’années à totalement révolutionné ce type d’appareils. C’est le premier par exemple, à avoir véritablement démocratisé les téléphones portables simplifiés pour les ainés.



Aujourd’hui, Doro revient avec un nouveau smartphone. Le 8040. Comme le souligne le fabricant danois, ce modèle apporte plusieurs nouveautés par rapport aux Doro 8031 ou encore, au Doro Liberto 825.



Même si la touche d’assistance est toujours présente, le design de cet appareil se veut plus « ergonomique ». D’autre part, les touches physiques ont été repensées pour une utilisation plus aisée (il ne faut pas oublier que les doigts ne sont plus aussi souples). L’interface du 8031, sur base Android, a été conservée. Le menu guide l'utilisateur à chaque étape grâce à des verbes au lieu d’icônes ce qui est souvent plus clair pour les ainés.



La phobie des nouvelles technos « est l’une des principales raisons qui freine aujourd’hui les seniors à passer au smartphone » indique Doro dans son communiqué. C’est souvent ce qui les pousse à choisir des modèles plus classiques, par crainte de ne pas saisir leur fonctionnement et d’être tributaires de l’aide de leurs proches.



Afin de contourner ce problème, le Doro 8040 offre à l’entourage un accès direct au smartphone. Comment ? Tout simplement en se connectant au site mydoromanager.com ; le proche peut ensuite aider la personne âgée à gérer son smartphone, modifier certains paramètres ou encore, ajouter des contacts sur son téléphone. Une nouvelle fonctionnalité qui s’avère particulièrement pratique pour les ainés.



Le Doro 8040 est disponible en Europe à partir du mois septembre chez des distributeurs partenaires et sur le site www.doro.fr au prix de 229 euros. A noter qu’une large gamme d’accessoires compatibles sera aussi disponible.



Publié le Lundi 4 Septembre 2017





