Dona Walda : la mariée la plus vieille au monde a 106 ans Quand on vous dit que l’amour n’a pas d’âge. De fait, Valdemira Rodrigues de Oliveira, 106 ans, vient de se marier avec Aparecido Dias Jacob qui a quarante de moins qu’elle. Mais n’allez surtout pas la considérer comme une cougar ! Ces deux-là s’aiment depuis qu’ils se sont rencontrés il y a trois ans. Et ils se sont dis oui à 106 et 66 ans.

C’est probablement la mariée la plus vieille au monde, même si ce record n’a absolument rien d’officiel ! Valdemira Rodrigues de Oliveira (Dona Walda) a rencontré Aparecido Dias Jacob dans la maison de retraite dans laquelle ils vivent à Pirassununga, au sud-est du Brésil. C’était il y a trois ans, en mai 2014. Et depuis, l’amour a fait son chemin et a scellé le destin de ces deux êtres.



Le 28 janvier dernier, ces deux tourtereaux qui représentent tout de même 172 ans à eux deux, se sont donc mariés grâce à l’intervention des bénévoles d’une association locale (Projeto do Sonhos) qui s’étaient rendus compte que le vœu le plus cher de ces deux personnes, étaient de s’unir pour la vie. Plus d’une centaine d’invités (pensionnaires et bénévoles) étaient réunis pour cette belle occasion, qui n’avait d’ailleurs par reçu la « bénédiction » de leurs médecins respectifs.



Pendant la cérémonie, la centenaire toute vêtue de blanc est arrivée à l’hôtel grâce à l’aide de son déambulateur pendant que son futur mari la rejoignait, aidé de sa canne. L’homme est en effet atteint d’une paralysie partielle. Cette union, comme toutes les unions d’amour d’ailleurs, s’est terminée par un baiser passionné !



« Je sais que Walda est un peu plus âgée que moi » confiait Aparecido avant la cérémonie. « Mais je suis heureux. Nous vivons ensemble tout le temps, enfin le jour, car la nuit nous sommes séparés ». A noter que malgré leurs âges respectifs, c’est la première fois que cet homme et cette femme se marient ! Félicitations.



Publié le Lundi 13 Février 2017 dans la rubrique Divers | Lu 334 fois







