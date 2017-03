Dominique Jeannin-Naltet, 62, championne de France de bridge Dominique Jeannin-Naltet, une Lyonnaise âgée de 62 ans, vient de remporter le titre de championne de France de première division de Bridge en Division Nationale Dame. Une performance d’autant plus exceptionnelle qu’il y a trois ans, cette joueuse a survécu à une rupture d’anévrisme ! Bravo madame !





Et la championne d’ajouter : « les médecins sont formels, grâce à la plasticité de mon cerveau, j’ai pu reconstruire les connections avec le reste de ma mémoire qui n’avait pas été atteint ! Et la pratique du bridge a favorisé cette plasticité ». Son équipe lui avait conservé sa place ; cette victoire vient saluer une belle histoire et un exemple de solidarité.



Avant cet épisode, Dominique Jeannin-Naltet avait déjà remporté des titres nationaux, elle avait représenté la France aux championnats du monde en Chine. Aujourd’hui, elle est totalement guérie et elle se prépare pour les Mondiaux du bridge qui se dérouleront à Lyon du 12 au 26 août 2017. Sa mission, initier au bridge… le maire de Lyon !



Rappelons qu’une étude de l’Inserm publiée en 2009 indiquait que les personnes pratiquant au moins deux fois par semaine une activité de loisirs stimulante intellectuellement, comme les jeux de cartes et donc comme bridge, présentaient deux fois moins de risque de déclencher la maladie d’Alzheimer.



Plusieurs médecins affirment que la gymnastique intellectuelle et la stimulation de la mémoire que développent les bridgeurs repousseraient de manière significative les effets de cette maladie. D’ailleurs de nos jours, des établissements spécialisés s'appuient sur la pratique du bridge pour entretenir les capacités mémorielles de leurs patients.



D’autre part, rappelons que le bridge est le seul sport de l'esprit qui se joue avec un partenaire. C’est donc également un excellent moyen de rester en contact avec les autres et de ne pas souffrir de solitude et d’isolement.



Dans les clubs de la Fédération ou sur Internet, le bridge est aujourd'hui accessible à tout le monde. La mise au point par la FFB d'une méthode d'initiation simplifiée a posé les bases de la démocratisation de ce jeu de carte. Le site



Le podium des championnats de France de bridge par équipes dames première division nationale

1. Dominique Jeannin-Naltet, Pascale Thuillez, Sophie Dauvergne, Sylvie Dumon, Rokia Poizat, Nadia Payan

2. Danièle Gaviard, Muriel Clément, Valérie Sauvage, Sabine Rolland, Marlène Duguet, Isabelle Bello

