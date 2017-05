Diabète : le système FreeStyle Libre remboursé par la Sécu !

Dans son dernier rapport sur le diabète, l’OMS souligne la nécessité d’intensifier la prévention et le traitement de la maladie. Il s’agit d’une maladie non transmissible évolutive et chronique qui se caractérise par des niveaux élevés de glycémie (sucre dans le sang). Il apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, l’hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang, ou lorsque l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.



Rappelons qu’en France, près de trois millions de personnes prennent un traitement médicamenteux pour un diabète soit, 4,7% de la population. On sait très bien que la réduction des complications (nombreuses et parfois dangereuses) passe notamment par des mesures hygiéno-diététiques, mais aussi par l’optimisation du contrôle glycémique, dont l’efficacité n’est plus à démontrer sur la prévention des risques spécifiques du diabète.



Dans la pratique, ce dispositif est un lecteur de glycémie de nouvelle génération qui permet d'effectuer une mesure flash du taux de glucose, ce sans lancette ni piqûre. Il vise à remplacer la mesure de la glycémie capillaire par prélèvement sanguin, toujours fastidieuse et parfois douloureuse. Ainsi, des études ont montré une nette amélioration de l’équilibre glycémique et un impact positif sur le suivi des patients et leur capacité à mieux s’insérer dans la vie sociale quand ils utilisent cet appareil.



Cet accord- qui vient tout juste d’être signé- représente une avancée majeure pour la qualité de vie des diabétiques : jusqu’à maintenant, 30.000 patients ont d’ores et déjà acquis ce dispositif qui n’était jusqu’ici pas pris en charge par l’Assurance maladie ; à terme, 300.000 patients insulinotraités sous multi-injections ou pompe, devraient bénéficier de ce dispositif innovant.



A noter que la prescription de FreeStyle Libre est limitée aux médecins diabétologues et aux pédiatres expérimentés en diabétologie. Il sera donc désormais pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.