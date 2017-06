Deux guides de voyage pour découvrir Tokyo Préparer un voyage commence souvent par l’achat d’un ou plusieurs guides. Il en est que l’on emmène avec soi, il en est d’autres que l’on se contente de consulter avant le départ en raison de leur poids… L’ère du numérique vient de donner naissance à une nouvelle formule que l’on télécharge selon ses envies dans son téléphone.

Une plongée dans Tokyo relève parfois de l’aventure. Particulièrement difficile à appréhender avec ses quartiers multiples (pas toujours bien identifiables), la capitale japonaise se laisse découvrir par les images et de courts textes grâce au Ticket to Tokyo de Gaspard Walter.



Des photos, plus de 200, et des liens QR code qui offrent une découverte panoramique de la « ville électrique ». D’Akihabara à Yanaka en passant par Shinjuku, Gaspard Walter nous immerge totalement dans Tokyo.



Plus classique, le petit guide vert de Michelin Tokyo Week-end trouve sa place dans une poche et offre dans un mini format la plupart des solutions pratiques pour circuler et vivre intensément à Tokyo pendant quelques jours. Des plans détachables par quartiers, les coups de cœur, les adresses de restaurants, de bars ou de musées, c’est le meilleur de Tokyo que Michelin nous apporte.



On vous conseille également de vous munir d’une carte Sim à votre arrivée au Japon. En l’installant dans votre téléphone à la place de la carte Sim française, vous aurez accès à Internet durant tout votre séjour (compter une trentaine d’euros). Sinon, vous avez du wifi dans pratiquement toutes les stations de métro…



Ticket pour Tokyo chez La Martinière 25 euros,

Tokyo Week-End de Michelin, 9,90 euros.



