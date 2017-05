Destination vacances : La Crète, l’île pour les seniors ! La retraite représente le moment idéal pour commencer – ou continuer – à voyager à travers le monde. Mais alors que les seniors accusent une baisse de revenus significative lorsqu’ils cessent de travailler, quelle destination choisir pour leurs vacances ? La réponse : la Crète !



La Crète, le pays où il fait bon vieillir… et voyager ! Pourquoi voyager en Crète ? La question devrait en réalité plutôt être : Pourquoi ne pas voyager en Crète ? Cette île grecque de plus de 8 000 km² est le cadre parfait pour, selon les envies propres à chacun, passer des vacances actives ou profiter d’un séjour placé sous le signe de la détente. Destination phare du bassin méditerranéen, elle propose à ses vacanciers seniors un climat extrêmement clément avec des printemps agréables et des hivers doux. Et pour les retraités qui souffriraient de la chaleur, sachez qu’à l’intérieur des terres, les températures sont plus fraîches permettant ainsi à tous les profils de touristes de profiter des nombreux atouts de la Crète et de la Grèce. Les aficionados d’Histoire s’engageront dans les ruelles étroites des vieux quartiers de Réthymnon pour découvrir le passé riche de la ville au rythme de ses musées et de ses mosquées. Les plus sportifs plongeront tête la première dans le lagon rose et turquoise d’Élafonissi ou se lanceront à l’assaut des Gorges d’Aradena pour une randonnée qui promet une vue à couper le souffle. Quant aux retraités qui voudraient prolonger leurs vacances actives pour une durée indéterminée, ils trouveront en Crète une monnaie qu’ils connaissent bien avec l’euro – idéal pour éviter de se casser la tête avec les conversions monétaires – mais aussi une cuisine réputée pour ses bienfaits sur la santé dans une île connue pour l’espérance de vie de ses habitants. Les soupes de pois chiches, de lentilles ou de haricots secs y côtoient les artichauts, aubergines ou bamiès – cousin éloigné de la courgette - quand ces derniers flirtent avec le poulpe et les calamars ou se marient encore avec l’agneau et le stifado - du veau revenu aux oignons à la manière d’un ragoût. Des spécialités culinaires qui jouent un rôle primordial dans le bon vieillissement des autochtones.

La Crète à petit prix ? Suivez le guide ! La toile regorge ainsi de sites proposant des séjours à petits prix pour partir en Grèce. Les vacanciers souhaitant réserver un L’Officiel des Vacances qui parcoure le web à la recherche des meilleurs bons plans vacances de la plupart des voyagistes en sélectionnant à la main et jour par jour des offres au rapport qualité-prix imbattable. A noter que l’Officiel des vacances liste régulièrement et notamment des offres flash pouvant aller jusqu’à moins 80%. Pour les retardataires qui ont pour habitude de réserver au dernier moment, LastMinute.com et Expedia pourront aussi les aider avec des packs vol + hébergement souvent très attractifs. Quant aux plus prévoyants, ils auront recours à des comparateurs de prix pour voyager sans se ruiner. Des sites comme Easyvoyage, Skyscanner ou Liligo passent en revue les tarifs des compagnies aériennes dans le monde entier afin d’y dénicher l’affaire en or. Attention toutefois aux frais « cachés » : gestion de dossier, taxes ou assurance annulation qui peuvent rapidement faire monter le coût de votre voyage.



Concernant l’assurance annulation d’ailleurs, notons que les cartes de crédit – notamment Visa Premier ou GoldMastercard mais pas seulement – comprennent systématiquement une garantie annulation et rapatriement, renseignez-vous auprès de votre banque. Certains contrats d’habitation ou de mutuelle santé comportent également une option assurance voyage qu’il ne faut pas oublier une fois souscrite.

Que l'on soit senior à la retraite au budget limité ou que l'on ait plus de 55 ans avec des envies d'évasion, voyager malin en Crète est tout à fait possible ! D'ailleurs, les bons chiffres du tourisme l'attestent..

Préparer sereinement son voyage en Crète ! Rattachée à la Grèce, la Crète accueille tous les seniors disposant d’une carte d’identité pour les citoyens européens ou d’un passeport pour les autres en cours de validité. Astuce : scannez tous vos papiers importants pour votre voyage et envoyez-les sur votre boîte mail. Ainsi en cas de perte ou de vol, vous pourrez récupérer vos duplicatas sans difficulté.



Aucun vaccin n’est obligatoire pour voyager en Crète mais pensez tout de même à demander à votre CPAM votre carte européenne d’Assurance Maladie qui vous sera envoyée sous 15 jours.



En tant que membre de la zone euro, la Grèce ne demande pas de commissions lors des retraits aux distributeurs, même si malgré son nombre élevé de touristes, l’île est connue pour ne pas faciliter le paiement par carte bancaire. Ayez donc toujours sur vous – raisonnablement – de l’argent liquide.



Quant à la période propice aux vacances crétoises, les seniors devront éviter évidemment les mois de juillet et d’août pour plus de tranquillité et privilégier un départ au printemps avant le 15 juin – et de préférence après avril, le climat y est incertain – ou après le 15 septembre.



Et bien sûr, pour ne rien rater des merveilles que vous offre l’île grecque, munissez-vous d’un bon guide voyage ! Le Routard et le Lonely Planet représentent tous deux des ouvrages sur la Crète particulièrement complets.

Enfin, pour les inactifs qui souhaiteraient profiter encore des paysages crétois et passer leur retraite sous le soleil méditerranéen, sachez qu’au bout de cinq ans d’une présence légale et ininterrompue, vous obtiendrez automatiquement un droit de séjour permanent.



Vous êtes désormais prêts pour votre circuit en Crète : faîtes vos valises, l’île de Candie n’attend que vous !







