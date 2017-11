Des livres automobiles pour les collectionneurs et les amateurs de belles mécaniques Les amateurs de voitures anciennes ont en général la belle vie à cette époque de l’année. Une période qui voit sortir de nombreux ouvrages consacrés aux automobiles d’époque. Qu’il s’agisse de modèles sportifs, de marques de prestige ou de youngtimer.

Pour cette dernière livraison des Editions ETAI, les quatre grands pays du monde automobile sont concernés.



La France où l’automobile est née a possédé avec Alpine l’une des plus belles marques automobiles sportives. Championne du monde des rallyes, Alpine est surtout connue pour la berlinette A110 1600S, mais il convient de se rappeler également les nombreux modèles à succès ou non qui ont construit la marque qui, à une certaine période, rêvait de concurrencer Porsche. Il manquait juste la volonté politique de Renault. Alpine La Passion Bleue de Bernard Sara fait la synthèse de l’activité de la marque au fil des ans.



Les Ferraristes trouveront avec le Ferrari Testarossa un ouvrage qui détaille la lignée des voitures Testarossa chez le constructeur italien. Les « Testarossa » sont les modèles équipés de couvercle de culasse peint en rouge. De la 500 TR de 1956 à la 512 TR de 1992. Abondamment illustré cet ouvrage d’Aurélien Gueldry permet une approche facile de cette famille spécifique du constructeur de Ferrari.



Eternel concurrent de Ferrari, la marque britannique Aston Martin à l’honneur d’un bel ouvrage présenté dans un étui cartonné. Ecrit par Jacques Bertin et Arnald Millereau, des grands spécialistes des marques anglaises, ce livre retrace de manière exhaustive l’histoire de la marque de Gaydon avec une grande précision.



Après la France, l’Italie et l’Angleterre, on traverse l’Atlantique pour découvrir l’Amérique avec un grand spécialiste de l’industrie automobile américaine. De 1903 jusqu’à 2017, Patrick Lesueur nous fait découvrir l’une des marques les plus mythiques au monde : Cadillac.



Parfaitement documentée, richement illustrée, cette somme consacrée à la marque phare de General Motors se doit d’être dans la bibliothèque d’un passionné des modèles de Detroit. Présenté dans un superbe coffret, ce « Cadillac, un faste particulier » est une réussite.



Joël Chassaing-Cuvillier

