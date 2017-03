Depistage du cancer du côlon : découvrez la campagne télévisée En prolongement de la campagne diffusée dans la presse depuis le 27 février dernier, l’Institut national du cancer (INCa) poursuit la mobilisation contre le cancer colorectal et a lancé hier, une campagne télévisée qui durera jusqu’au 2 avril 2017.

Cette campagne télévisée a été conçue par l’agence Havas Paris. Son message ? Rappeler l’importance du dépistage -une fois encore-, et insister sur le nécessaire passage à l'acte dès l’âge de cinquante ans : « le cancer colorectal, le dépister à temps peut vous sauver la vie ».



Ce spot TV a été tourné en noir et blanc pour lui donner une atmosphère de film policier, référence culturelle et générationnelle pour les personnes de cinquante ans et plus, destinataires du message… Il évoque à la fois la dangerosité de ce cancer et l’impact positif du contrôle de routine que constitue le dépistage. L’ambiance de suspens est bien évidemment à mettre en relation avec le caractère meurtrier et invisible de ce cancer qui reste insuffisamment connu.



Avec 43.000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième cancer chez l'homme et le deuxième chez la femme. Si l'espérance de vie s'est améliorée* ces dernières années, ce cancer tue encore chaque année près de 18 000 personnes.



Pourtant, dans 90% des cas, ce cancer détecté à un stade précoce peut être guéri. Dans ce contexte, pour sensibiliser les personnes de 50 à 74 ans à l'importance du dépistage, la Ligue contre le cancer repart sur les routes de France avec son fameux Côlon Tour pour la sixième année consécutive.



Spot à découvrir depuis hier et jusqu’au 2 avril prochain sur les chaines historiques, les chaînes de la TNT, du câble et du satellite, et sur les chaines des outremer.





Publié le Lundi 13 Mars 2017 dans la rubrique Santé | Lu 787 fois









Dans la même rubrique : < > France Alzheimer entre en campagne Les Assises de la Fondation Médéric Alzheimer